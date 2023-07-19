黑白集／念念安倍 日本不做蔡政府做

日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，18日由監察院長陳菊、高雄市長陳其邁陪同，向高雄紅毛港保安堂的安倍晉三銅像獻花致意。（記者劉學聖／攝影）

日本 前首相安倍 遇刺身亡周年，台灣舉辦多項紀念活動，並邀其遺孀安倍昭惠訪台。上由正副總統親自接待，下至台南、高雄市長安排攝影展、銅像獻花等活動。這排場，舉世唯一，彷彿日本自民黨紀念活動的「海外版」。

安倍是印太四邊安全對話的倡議者，但他逝世周年，未見美印澳等國元首表示緬懷。在日本，也非全民追悼；忌日當天，數名年輕人模仿凶手在暗殺原址高喊「炸彈」，表達抗議。還有網民P圖，將安倍留魂碑照片扭曲成垃圾堆，散布社交平台。其遺孀有意在三地設置「晉三紀念館」，因動用政治獻金，引起社會爭議。

自民黨一年來派閥爭權，各路同聲「繼承安倍遺志」，卻暗潮洶湧，連安倍家選區地盤都面臨被滅危機。相較之下，蔡政府忠誠追念，格外令遺孀暖心。尤其賴清德 深情擁抱，這是岸田首相都做不來的事。

諷刺的是，無論綠營與安倍派酒肉交心，或與防衛省建立交流管道，現實卻是明月照溝渠。岸田政府藉台海緊張恢復國防自主權，達成擴軍，卻拒絕承諾與美國聯手出兵保台。大白話就是，「台灣有事，日本有事」並無法源依據，沒有參戰義務。民進黨可用來騙選票，卻嚇阻不了解放軍。