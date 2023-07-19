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新聞評論／CPTPP、RCEP皆空 台續反服貿

聯合報社論
六大產業到立法院群賢樓前陳情，表達拒絕服貿重啟。（記者林伯東／攝影）
六大產業到立法院群賢樓前陳情，表達拒絕服貿重啟。（記者林伯東／攝影）

中共外事辦主任王毅近日在東協外長會議表態，支持香港加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定）。RCEP 6月對菲律賓生效後，15個會員國已全部生效；去年申請加入的香港，可望成為首個新成員。另一頭，英國18日在CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）紐西蘭會議正式成為第12個會員國，會上也討論了大陸與台灣的入會案，並無結果。

馬政府時代採取迂廻轉進的策略，在兩岸簽署ECFA後，促成「台星經濟夥伴協定」和「台紐經濟合作協定」。這是台灣和非邦交國僅有的自貿協定。美國雖強調挺台，但雙方迄今僅有「台美貿易倡議」，實則連傳統FTA的關稅減讓、商品准入都未涵蓋。台方對FTA深懷期待，美國卻冷冷對待。

兩岸ECFA只是個架構性協議，需要服貿、貨貿等協議進一步落實；但「反服貿」浪潮使協議中挫，其他協議更無從進行。當年民進黨把ECFA說成糖衣毒藥，宣稱要發動公投撤除ECFA；但蔡政府執政七年多從未付諸行動，繼續享受ECFA果實。如今大選將至，賴清德亟欲洗刷他「務實台獨工作者」的自封標籤，卻不肯降下反服貿大旗，企圖利用太陽花經驗為民進黨繼續執政保溫。

在柯文哲提出「重啟服貿談判」話題後，服貿再度受到熱議。民進黨隨即動員民間團體反對，營造「各業代表反服貿」的氛圍，並重提「引清兵入關」論調，企圖再燃反中氣氛。事實上，服貿協議文本及附件均未提及「設立資本額」，亦不涉及移民或永久居留權的問題；但民進黨和側翼不斷散播「大陸勞工到台會搶走台灣人工作機會」的論調，以誤導民眾。

今年4月，大陸商務部宣布要就2000多項商品對台進行「貿易壁壘」調查時，台方顯未做好準備；10月間一旦調查結束並採取行動，勢必有不少廠商將受到衝擊。這其實正是蔡政府的根本問題：無力爭取加入區域自貿組織，對既有兩岸經貿卻輕蔑粗暴以對。一個不肯誠實面對現實的政府，一方面閉關自守，一方面又自斷活路，台灣如何找得到真正的機會與出路？

民進黨 香港 RCEP

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