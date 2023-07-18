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傅崐萁、鄭正鈐性騷案 藍：查無實證

台灣新聞組／台北18日電
傅崐萁性騷擾案，國民黨指查無實證。(本報資料照片)
傅崐萁性騷擾案，國民黨指查無實證。(本報資料照片)

立法院昨天舉行全院委員談話會，表決通過民進黨立委柯建銘等人提案，從昨天起至31日召開本會期第二次臨時會，審議性平三法、台美21世紀貿易倡議首批協定，以及外役監條例部分條文修正草案。今天將邀請行政院長陳建仁專案報告「性騷擾防治相關事宜」及備詢。

原能會前主委謝曉星去年被控性騷擾，今年1月被時任行政院長蘇貞昌下令免職；監察院13日通過彈劾，監委昨天公布調查報告，除糾正原能會，並請行政院速修性平三法完備相關權勢性騷法制。

國民黨立委鄭正鈐日前遭男記者投訴摳手心，讓他感到不舒服；國民黨立委傅崐萁也被「鏡文學」總經理董成瑜控訴在餐敘遭傅強吻。不過，國民黨昨天公布兩件性騷擾案件之處理結果，指二案雙方當事人各執一詞，也查無實據，由於此二案均為性別工作平等法職場延伸之事件，因此依照勞動部之規定，將這兩個案件函請主管機關台北市勞動局處理。

董成瑜隨後在臉書表示，國民黨調查了四十多天，即使她的描述鉅細靡遺，有多位目睹者為她作證，最後仍可以得到「查無實據」的結論，「我除了佩服，不知還能說什麼」。

傅崐萁則以「NCC的水門案」形容此事，指所謂「性騷案」就是NCC主委陳耀祥與鏡傳媒社長裴瑋合謀圍魏救趙、混淆視聽、暗渡陳倉。

性騷擾 國民黨 彈劾

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