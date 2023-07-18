吳子嘉爆 藍白11/20共推1組選總統

侯友宜（左）、柯文哲（右）傳可能整合。(本報資料照片)

2024年總統大選是否會「藍白合」，一直是外界關注焦點，美麗島電子報董事長吳子嘉近日爆料，國民黨 主席朱立倫與民眾黨主席兼總統參選人柯文哲 已經溝通，11月20日只會有一組出來選總統。對此，國民黨總統參選人侯友宜昨表示，會凝聚更多力量，團結下架民進黨，柯辦則說柯與朱已經許久未見面，也未通話。

此外，多次力挺鴻海創辦人郭台銘參選的音樂人劉家昌，昨天在臉書表示，侯友宜說他和郭董都是中華民國 派，「一個歲月靜好從未參與戰役的人，如何能以中華民國派自居」。他奉勸侯「慈悲的退選，才是幫藍軍救回中華民國，人民都會感謝你。」

綜合菱傳媒、台北中國時報報導，吳子嘉強調，朱立倫和柯文哲建立管道是好的開始，而對於「只有一組人會出來選總統」的說法，侯友宜表示，大家都對現階段執政有許多意見，會凝聚更多力量，大家一起團結，讓做不好的民進黨下架。柯文哲競辦發言人陳智菡則表示，柯文哲主席與朱立倫主席已經很久沒有聯絡，民眾黨有自己的步驟，會務實提出理念爭取選民支援，不受外界的空穴來風干擾。

針對吳子嘉前天在節目《董事長開講》中提起的「藍白合」時間點，與會來賓、台北市議員游淑慧不禁喊「驚天大料」，指若郭台銘出來選，就會更難整合，如果只有柯文哲和國民黨參選人談合作，還比較簡單。

不過，游淑慧指出，民眾黨蔡壁如將挑戰台中市第一選區立委，國民黨就很有默契地不派人，因為蔡跟柯文哲的關係好，有一定的代表性；加上近日又傳出柯文哲有意勸退民眾黨前秘書長謝立功不要選基隆，可能要支持國民黨參選人，代表兩黨間有一定的默契，是好的事情。

此外，侯友宜的民調表現讓藍營許多支持者憂心，鏡週刊報導，劉家昌批國民黨為了幫自己選舉找母雞，急忙推出一個既不了解為人、也不知道能力的侯友宜，到政大、台大鬧的笑話讓藍軍抬不起頭，還叫人民要跟他團結，「中華民國派已忍無可忍的敬告國民黨，別再消費羞辱中華民國了。」