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郭台銘投書華郵 批賴棄一中各表加劇戰爭威脅

記者劉宛琳、蕭君暉／台北18日電
前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日在總統府前凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘（圖）出席與會，他致詞時表示：17日在台中有人問他，有沒有資格談居住正義，他說，當然有，因為38歲之前，都是無殼蝸牛，他一定會和大家一起走上街頭，改變居住正義的不公不義，改變就是要政黨輪替，換掉政府。(記者許正宏／攝影)
前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日在總統府前凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘（圖）出席與會，他致詞時表示：17日在台中有人問他，有沒有資格談居住正義，他說，當然有，因為38歲之前，都是無殼蝸牛，他一定會和大家一起走上街頭，改變居住正義的不公不義，改變就是要政黨輪替，換掉政府。(記者許正宏／攝影)

鴻海創辦人郭台銘投書「華盛頓郵報」，批判日前民進黨總統參選人賴清德在「華爾街日報」的投書內容，指賴要放棄「一中各表」框架來和中國大陸談判，只是加劇戰爭威脅；唯有通過在「一中各表」框架下直接與中國合作，兩岸才能真正走向和平。

華盛頓郵報昨天刊出郭台銘投書內容。郭台銘指出，民進黨執政高層種種做法使美中台情勢更加緊張，兩岸過去存在「一中各表」的「九二共識」，儘管雙方對「一個中國」有不同的解釋，但都同意接受「一個中國」的框架，因此進行了有成效的協商與交流；但民進黨政府明白破壞了這項「一中各表」的共識，至今無法恢復兩岸對話。

投書內容更指，賴清德堅持要與北京進行「不設任何前提條件」的談判，使台灣在國際上進一步被孤立，損害了台灣的經濟，讓全世界都覺得台灣很不安全。他主張，立即恢復台灣與中國大陸之間的直接兩岸談判。

此外，郭台銘昨天在臉書貼文表示，蔡總統足以在歷史上傳留的新名言。郭台銘說，他人在宜蘭，剛記者朋友訪問他，詢問對前天凱道的想法。他想到的是，古時候天災導致大饑荒，晉惠帝言「何不食肉糜」。

郭台銘指出，前天百姓走上熾熱的凱道，蔡英文總統回答的則是，「冷氣還不錯」。古有晉惠帝，今有蔡政府，「冷氣還不錯」這句話也將流傳青史吧。唉，民進黨政府真的與台灣年輕人越來越遙遠了。

郭台銘 民進黨 賴清德

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