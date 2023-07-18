安倍晉三遺孀抵台 「代替先生來訪」

台灣「安倍晉三之友會」邀請日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（右）訪台，昨天在台北圓山大飯店與安倍獎學金日本留學生進行交流活動。(記者林伯東／攝影)

日本 已故前首相安倍 晉三遺孀安倍昭惠應「台灣安倍晉三之友會」邀請，昨天抵台。安倍昭惠受訪時表示，安倍晉三生前一直想到台灣參訪，她此行也有代她先生訪台的意思。

2022年，安倍晉三原本計畫訪問台灣，並前往前總統李登輝墓園祭拜，不料7月8日遇刺身亡。安倍昭惠昨與「台灣安倍晉三之友會」獎學金獲獎學生交流，她表示，安倍晉三去世的時候，台灣很多人都表示悲傷，不但獻花、設銅像，還舉辦音樂會，對這些溫馨的關懷表示感謝，是她此行的目的之一。

安倍昭惠表示，去年7月8日，安倍晉三不幸逝世，本來希望在疫情平息之後到台灣訪問，但這個計畫沒能實現，很遺憾。她說，安倍晉三的祖父岸信介時代，日本跟台灣的關係都很密切，因此安倍晉三一直很重視跟台灣的關係，在日本發生東日本大地震的時候，第一個對日本提供最多幫助的就是台灣，因此安倍晉三一直很感謝，也希望回禮，所以協調日本捐助疫苗。日前還特別在家裡吃台灣鳳梨、拍了照片放上網路，一直在想著幫助台灣。

安倍昭惠說，安倍晉三的父親也是67歲去世，但相信安倍晉三67年的人生也很豐富。她提到，剛剛大家提到明治維新武士吉田松陰的故事，吉田先生去世之後，弟子們沒有沮喪，因此安倍晉三去世之後，也希望現在的年輕人打起精神來，像明治維新一樣建立精彩的社會。她也說，相信日本跟台灣，現在和未來都是友好國家，她也願意一起努力。