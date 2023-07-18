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黑白集／抗綠必須「N+1」才能奏功

黑白集
民進黨16日舉辦全國黨代表大會。（中央社)
民進黨16日舉辦全國黨代表大會。（中央社)

頂著酷暑烈日，716「公平正義大遊行」仍有2萬多人到場。在無政黨動員的情況下，規模已算不小。侯友宜、柯文哲、郭台銘、時力等在野陣營全員到齊，隱然有「齊心抗綠」之勢。

與此形成強烈對比的，是民進黨在圓山飯店的全代會。綠營黨國大員在冷氣房身穿大外套，呼喊口號造勢，志得意滿。蔡總統不知是對遊行視而不見，或存心奚落，竟說「冷氣還不錯」。掌權者的傲慢，一覽無遺。理性選民看在眼裡，都難有好感。

然而，回到凱道，卻可發現民進黨的傲慢其來有自。遊行訴求是「司法與居住正義」，抗議對象，當然是執政者。但綜觀全場，先有侯友宜上台被噓，復有時力黨主席王婉諭「三分打綠，七分打藍白」，引發群眾不滿。「抗綠」不齊心，民進黨當然有恃無恐。

民進黨全代會主軸是「民主團結挺台灣」，賴清德定調此次選戰是「民主與專制的選擇」，不支持民進黨的，皆屬「不民主」和「專制」。非綠陣營竟還有選後與民進黨合作的計議，幻想「不一定要下架民進黨」是太天真，還是太權謀？

長期研究台灣選舉的日本學者小笠原欣幸說，總統大選藍白合，「不是單純1＋1＝2的問題」。信哉此言！抗綠不是藍白「1＋1」，而是理念、正義與改革之爭。必須是「N＋1」，站在同一陣線，才能奏功。

民進黨 侯友宜 賴清德

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