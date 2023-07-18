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新聞眼／農產賣不出 農委會升格又如何

記者 彭宣雅

台灣歷經3年來疫情、戰爭、運費、通膨、國外消費緊縮等多重衝擊下，農產品外銷持續緊縮衰退，農委會主委陳吉仲卻無視此危機，只懂得繼續補助，再等著高升為新任農業部部長；無獨有偶，已被逾75個公民團體連署要求下台的環保署長張子敬，也傳出內定為首任環境部長。原來，蔡英文政府下的政務官，被負評、毫無成績都無所謂，不但穩坐大位，還能繼續升官，更顯蔡政府的荒謬用人哲學。

台灣近年受到大陸禁令影響，遭禁止銷售的產品，例如生鮮水果，變成台灣外銷主推的品項。但要在國際市場上競爭，國內得從生產、管理、產銷、防檢疫、法規、驗證，國際談判上整合，提升為國際競爭的高度，這些流程與專業，急需政府統合與協助。

然而，台灣去年農產品外銷總額已較前年萎縮，陳吉仲卻高舉農業補助政策，被大陸禁了生鮮水果，才想要開拓多元行銷市場。更為了衝出外銷量，推不適合或加工仍不到位的品項，一廂情願地賣給對方國，這種炒短線方式，難怪很快就「消風」。

日本的農林水產品在疫情的第二年、2021年已經破1兆日圓，日本政府更設定2025年農林水產品和食品出口總額要達2兆日圓、2030年達5兆日圓。南韓去年也進行跨域的出口推廣計畫，選定泡菜、醬料、人參、梨、等等20項農、水產品與食品，進行專案行銷。

但台灣的市場卻出現愈來愈多各國進口水果、肉品，在農業補貼政策下，甚至還補貼進口豬肉、進口雞蛋，台灣早已經是「被攻擊型農業」；不可諱言，中國大陸因為距離近，是台灣農產品外銷重要市場，大宗水果失去大陸市場後，除了補貼以外，國家農產品整體的銷售策略又在哪裡，好想贏的南韓與日本，早已遠遠超越台灣。

全世界都面臨氣候變遷、全球性通膨、消費遲緩，當鄰近國家都在整合突圍，逐步達成目標之際，台灣沉浸在「外銷創新高」的政治宣傳中，忙著抗中保台。官員都只顧著部會升格、掛牌，搶官位、搶資源，不禁讓人質疑，農產品都賣不出去，農委會升格又如何？

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