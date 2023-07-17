我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

凱道講公平正義遭噓聲？侯友宜：現場有很多支持者

記者李成蔭／新北17日電
國民黨總統參選人侯以宜出席「新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮」後接受媒體聯訪。(記者李成蔭／攝影)
國民黨總統參選人侯以宜出席「新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮」後接受媒體聯訪。(記者李成蔭／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜昨赴七一六公平正義救台灣活動，但在台上遭民眾噓聲，引發討論；侯回應，現場也有支持者，面對任何聲音都會坦然面對與傾聽，這是民主政治；另外傳出藍白有可能共推總統參選人，侯也說，自己會凝聚所有對執政不滿的聲音，大家團結一起，下架民進黨。

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」，昨下午在凱道活動，向政府訴求居住正義與司法改革，侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海集團創辦人郭台銘、民間團體皆到場參與。

昨日活動中侯友宜致詞時，台下滿多噓聲及倒讚，引發各界關注。侯以宜今上午出席「新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮」後接受媒體聯訪時回應，他對柯文哲的支持者都給予尊重，自己昨在現場完整將社會公平及居住正義整體出來，現場也有很多支持者；至於現場狀況，不管是什麼聲音，都會坦然面對，民主政治本來就是可以傾聽不同聲音。

另外，有關媒體人吳子嘉爆料國民黨及民眾黨將於11月共推總統參選人，外界好奇侯友宜有無跟國民黨中央了解過。侯強調，他會團結所有力量，一起凝聚，讓做不好的民進黨下架；面對所有的事情，大家有志一同，對現階段執政有很多意見的聲音，來凝聚更多力量，大家一起團結。

侯友宜 國民黨 柯文哲

上一則

參訪台積電、捷安特 北大生體驗快慢節奏

下一則

蔡英文「冷氣還不錯」掀熱議 侯友宜：吹冷氣說風涼話

延伸閱讀

716集會人氣大不同 侯友宜遭嗆噓聲、柯文哲受歡迎

716集會人氣大不同 侯友宜遭嗆噓聲、柯文哲受歡迎
「公平正義救台灣」大遊行 侯、柯、郭凱道拚場

「公平正義救台灣」大遊行 侯、柯、郭凱道拚場
批綠政策跳票 侯友宜居住5策 推動租金實價登錄

批綠政策跳票 侯友宜居住5策 推動租金實價登錄
全美侯友宜後援總會 金山成立

全美侯友宜後援總會 金山成立

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
國務院領務局11日更新對台旅遊警示，並未調整警示層級，而是移除網頁提到的「國家」（country）字眼。（圖片來源／國務院，製圖／張文馨）

刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字

2023-07-11 21:42
台北慈濟醫院前婦產科林姓醫師，被控竊盜同院整形外科張姓醫師的筆記型電腦。圖為台北慈濟醫院。本報資料照片

月入6400美元卻偷電腦 台婦產科醫師判刑

2023-07-10 16:58

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重