凱道講公平正義遭噓聲？侯友宜：現場有很多支持者

國民黨總統參選人侯以宜出席「新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮」後接受媒體聯訪。(記者李成蔭／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 昨赴七一六公平正義救台灣活動，但在台上遭民眾噓聲，引發討論；侯回應，現場也有支持者，面對任何聲音都會坦然面對與傾聽，這是民主政治；另外傳出藍白有可能共推總統參選人，侯也說，自己會凝聚所有對執政不滿的聲音，大家團結一起，下架民進黨。

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」，昨下午在凱道活動，向政府訴求居住正義與司法改革，侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲 及鴻海集團創辦人郭台銘、民間團體皆到場參與。

昨日活動中侯友宜致詞時，台下滿多噓聲及倒讚，引發各界關注。侯以宜今上午出席「新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮」後接受媒體聯訪時回應，他對柯文哲的支持者都給予尊重，自己昨在現場完整將社會公平及居住正義整體出來，現場也有很多支持者；至於現場狀況，不管是什麼聲音，都會坦然面對，民主政治本來就是可以傾聽不同聲音。

另外，有關媒體人吳子嘉爆料國民黨及民眾黨將於11月共推總統參選人，外界好奇侯友宜有無跟國民黨中央了解過。侯強調，他會團結所有力量，一起凝聚，讓做不好的民進黨下架；面對所有的事情，大家有志一同，對現階段執政有很多意見的聲音，來凝聚更多力量，大家一起團結。