黑白集／司法女神不蒙眼 蔡的雙標正義

黃國昌和館長發起「公平正義救台灣」集會，還未上街即遭圍剿。民進黨 指控，黃國昌的住家不僅蓋違建，還侵占國有土地，連國有財產署都站出來「認證」。民進黨賣力摧毀黃國昌的「人設」，是一石二鳥之計：除了要摧毀集會的士氣，也要打壓黃國昌一路挺柯文哲 的氣勢。

此一手法，民進黨上次大選對付韓國瑜 時也用過。儘管後來未查出違法，但政府大動作開挖已影響民眾觀感，對韓選情造成衝擊。去年台中立委補選，顏寬恆住宅也遭同樣手法對付，民進黨果然坐收其利。這次黃國昌沒說要參選，已遭八方圍剿，還說他涉多起師生戀。對此，原聲稱當選總統後要請黃國昌當「法務部長」的柯文哲，馬上被嚇得改口。

黃家土地的問題已存在十多年，要查早就該查，為何直到要示威才被看見？原因是：法律和公權力被當成了政治工具。西方的正義女神常被塑造成「蒙眼」形象，表示司法保持客觀，不分貴賤親疏。但蔡政府的司法女神正好相反，平日對非法行為視若無睹，只有在為滿足自己的目的時，才挑選特殊對象下手。

從太陽花學運到時力，黃國昌是綠營盟友，無論他做什麼，都得到民進黨支持；現在他站到對立面，就是敵人，當然必須清算，人格毀滅只是第一步。716集會的主題，談的正是這種雙標正義。