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集會柯粉居多 侯友宜發言還被噓

記者張睿廷、林銘翰／台北17日電
民眾黨主席柯文哲（中）參加凱道遊行，發言時贏得不少掌聲。(記者陳正興／攝影)
民眾黨主席柯文哲（中）參加凱道遊行，發言時贏得不少掌聲。(記者陳正興／攝影)

前立委黃國昌與「館長」陳之漢發起的凱道「公平正義救台灣」遊行昨登場，參與民眾多不滿民進黨政府，不管哪位來賓致詞，只要痛批執政黨，多能獲台下歡呼。

鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲三人同場不同台，全程並未有互動與交集。侯友宜到場後，先與陳之漢、黃國昌碰面，隨後到會場前排與民眾握手，希望近距離接觸民眾，獲得支持。外界關注侯、郭、柯互動，不過，從侯友宜抵達到離場，皆未與郭、柯兩人碰頭。

郭、侯、柯三人依序上台發表談話。細細觀察可以發現，昨天現場以「柯粉」居多，當侯友宜講到要讓「民進黨下台，讓侯友宜來做」時，台下卻噓聲四起，還有人喊「超過十分鐘了」、「下一位」。

輪到柯文哲上場時，台下民眾不只高聲歡呼，甚至有許多人拿出手機錄影，受歡迎程度與其他人截然不同。郭台銘被媒體問到時還開玩笑說，「我要等柯文哲，跟他學習怎麼說話」。

郭台銘致詞結束後仍留在現場，傾聽民眾對於兩項政策的建議，並接受民眾陳情，不少粉絲拿扇子給郭台銘簽名，並要求合照，現場民眾反應熱烈，一度水洩不通。被問到是否會等侯友宜，郭說要看太陽熱不熱。結果侯友宜講到一半，郭台銘就先行離去。

侯友宜 郭台銘 柯文哲

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