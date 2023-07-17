民進黨全代會蔡英文授旗 賴清德：熱身完畢 準備投球

民進黨16日在台北圓山大飯店召開全代會，蔡英文總統（前排左）穿著綠色外套，授旗給黨籍總統參選人賴清德（前排右），力挺賴接棒。（記者林伯東／攝影）

民進黨 昨天召開全國黨代表大會，今年主軸為「民主團結挺台灣」，黨主席、總統參選人賴清德 以他最愛的棒球舉例，蔡總統是最強的主戰投手，而他也在牛棚熱身完畢，並站上投手丘準備投球，會穩穩投出每一球，確保球賽勝利；他還表示，台灣不是中華人民共和國的一部分，「 未來我會持續以『中華民國台灣』團結台灣社會」。

來源：聯合新聞網

賴清德表示，台灣會積極增進自我防衛的能力，提升國家韌性；壯大供應鏈，追求貿易多元化，確保台灣的經濟安全；與理念相近國家建立更強健的夥伴關係，一起致力追求印太地區的和平穩定發展。在尊嚴對等的原則下，讓兩岸外交政策保持一致，展現穩定且有原則的兩岸領導力，推動兩岸交流合作，增進兩岸人民的福祉。

全場活動聚焦在賴清德與蔡英文 總統、行政院長陳建仁及執政縣市首長率領立委參選大造勢。蔡總統壓軸致詞時，罕見地主動提及四年前的「蔡賴之爭」指出，四年前，她和賴清德一起參加黨內初選，初選結束後，她說在未來的團隊中，賴清德一定會扮演重要的角色；這四年來，蔡英文和賴清德並肩作戰，「現在賴清德準備好了」。

蔡總統表示，在變局中的台灣，國家需要有戰略格局，決策需要冷靜沉穩，國政需要穩健執行，這就是蔡英文團隊一貫的堅持；明年1月13日，台灣人民要再一次做出選擇，「和八年前一樣，我依然相信民主，相信人民，相信台灣，我也相信賴清德」。

賴清德指出，近年世界局勢發生重大變化，台灣面臨的挑戰勢必愈來愈多，他將把民主大聯盟的精神擴及於社會，結合各領域優秀的人才，一起推動國家希望工程，把台灣打造為民主和平的台灣，創新繁榮的台灣，公義永續的台灣，讓台灣成為世界上令人驕傲的民主故事。

賴清德勉勵黨代表表示，民進黨因為有創黨前輩留下來諸多民主資產，所以有為台灣打拚、為人民謀福利的理想，也有民主自由的價值，以及清廉勤政愛鄉土的精神；但也可以說，民進黨一無所有，如果失去了理想，沒有了價值，也沒有堅持創黨精神，就一無所有。

藍：台獨金孫騙票

對於賴清德表示未來會持續以「中華民國台灣」團結台灣社會。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰指出，民進黨執政下，兩岸已兵凶戰危。被稱為「台獨金孫」的賴清德，曾自稱是「務實的台獨工作者」，到了選舉又要「和平保台」，現在喊「挺台灣」，其實更像是為了選票「騙台灣」。