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民進黨全代會通過擴大排黑條款 中常委黃承國提早離席

記者蔡晉宇／台北17日電
民進黨全代會通過擴大排黑條款，中常委黃承國表示，別再往他身上推。（本報系資料照片）
民進黨全代會通過擴大排黑條款，中常委黃承國表示，別再往他身上推。（本報系資料照片）

民進黨昨天召開全代會，總統參選人賴清德率領所有立委參選人同台大造勢。但黨內憂心，看似大團結的背後，仍有些許整合疑慮。許久未出席的「英系」中常委黃承國雖出席開幕式，卻提早離席，對於會中通過黨內「擴大排黑條款」，黃承國離場前受訪表示，這是制度面的問題，「不要把這個事情往我身上推，與我無關」。

全代會昨無異議通過公職人員提名條例修正案，明定涉黑金槍毒者不能參選。黃承國因曾有遭管訓背景，被指涉為排黑關鍵人物，並在賴清德就任黨主席後，就未再以中常委身分出席民進黨重要會議。

據悉，昨天全代會前，英系大老陳明文中午在知名飯店宴請了英系要角們，核心成員皆出席。下午全代會，黃承國久違地出席會議，但並未如立委參選人、重要黨公職穿上賴清德競選外套；開幕式結束後，黃也隨即離場，與賴清德和其他中常委一起坐在台上的畫面並未出現。

現場還出現行政院長陳建仁在台上細數近年來政績時，講述的多是前閣揆蘇貞昌任內推動的項目；年初已辭職的蘇貞昌坐在台下雙手抱胸，顯得神情肅穆，一旁的蔡總統則是頻點頭回應，形成反差。

此外，和民進黨合作的兩位非黨籍立委參選人，即社民黨苗博雅、無黨籍曾玟學，昨天也出席造勢活動。苗博雅身穿紅色社民黨外套，在一片賴清德競選外套中，形成「萬綠叢中一點紅」；曾玟學雖未入黨，但也穿起了賴清德競選外套，派系人士形容，曾已經「不演了」。

賴清德 民進黨

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