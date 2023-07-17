新聞評論／柯文哲「流量藝人化」 真能團結台灣？

民眾黨總統參選人柯文哲的態度與作風，令人質疑到底是在選總統，還是只想當個「流量藝人」？(本報資料照片)

民眾黨總統參選人柯文哲 ，才因為在北部流行音樂中心開演唱會不成而鬧出「太監說」風波；接著又因為無預警取消「董事長開講高雄場」，而與美麗島電子報董事長吳子嘉吵得不可開交。兩起事件原本只是大選小插曲，但柯文哲的態度與作風，卻不禁令人質疑，柯文哲到底是在選總統，還是只想當個「流量藝人」？

北流不得舉辦政治活動，是柯文哲擔任台北市長時訂下的規矩，他當然不會不知；柯主動挑起這個話題，不是因為受委屈，而是政治操作；後來的道歉，則是基於輿論風向不利，而非「認錯」。至於柯文哲任意取消「董事長開講高雄場」，則是因為在高雄人氣不夠，辦了反而自曝其短，不如不辦。柯文哲如果是單純網紅也就算了，但他選的是總統，就混淆了自己的責任。

柯文哲的人設就是「心直口快」，支持者也吃這一套。所有的失言、爭議，都可以此解釋，甚至討好支持者。柯文哲訪日時說台灣漁民不想要釣魚台這塊土地，這話如果是其他藍綠政治人物說的，勢必引發軒然大波，然柯文哲卻受到相對寬容的對待。再對照太監說、董事長開講事件，柯文哲不但是「流量優先」，更是「擁粉自重」，是非對錯，全拋諸腦後。

這種不顧是非與價值，只求聲量與流量，不惜出爾反爾、自打嘴巴的情事，如只是政治秀也就罷了，但如果是國家大政，就不免令人心驚膽顫。例如對於「重啟服貿談判」議題，有人發現其國政白皮書有重啟服貿主張，柯文哲未否認，並稱當選要先完成兩岸協議監督條例，接著是談貨貿、服貿，且說自己過去是「反黑箱不是反服貿」；待綠營群起攻之，柯又強調從未說過要重啟服貿。一變再變，令人眼花撩亂。

此外，柯文哲釋出的「當選總統後由國會最大黨組閣」主張，更是不負責任。此一主張固在憲政體制上有一定道理，但應主要是在「單一政黨獨立過半」情況；如果三黨甚至多黨不過半，則會有多種組合和可能。柯文哲的「最大黨組閣」，令人摸不著頭腦。

目前看來，民眾黨根本不可能在選後成為「最大黨」，意味柯文哲若當選總統，行政院長不歸綠則歸藍；如此一來，柯文哲在總統大選時開的選舉支票 ，豈不泰半都成了芭樂票（意指空頭支票）？柯文哲的許多主張，都是基於對蔡政府的質疑而有了正當性，如果柯文哲請民進黨 組閣，那豈非換湯不換藥？

就以柯文哲主張的「重啟核二、核三」為例，這與民進黨立場完全扞格。難不成柯文哲期待「民進黨的行政院長」幫他重啟核二、核三？換言之，若柯文哲當選總統，國會最大黨組閣，則其所有政見訴求恐都無從實現。既然如此，又何必選柯文哲？

多年前柯文哲曾以「鯊魚理論」解釋自己的言行，說自己說錯話、做錯事受傷無妨，只要「說得更多」，讓輿論的鯊魚「追不上自己」就好了；這套準則，沿用至今。柯文哲一再拋出議題、一再失言，選民無法或不願深究，加上眾多柯粉加持，即可全身而退，甚至左右逢源，用模糊不清、似是而非的主張，蠶食鯨吞藍綠的支持者。

在社會普遍「討厭藍綠」氛圍裡，柯文哲和民眾黨成功占據了不小的政治版圖，尤其是在年輕選民上，藍綠望塵莫及；國民黨內亂不止，更讓柯文哲獲得不少來自藍營支持者，聲勢水漲船高。柯文哲的參選口號是「團結台灣」，但其基於「風向」而非「理念」，追求「流量」而無「責任」的政治風格，一旦成為國家元首，真的能團結台灣嗎？