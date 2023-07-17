王婉諭：遇到民眾黨柯文哲就縮起來 這算什麼時代力量

凱道「公平正義救台灣」活動，民眾黨總統參選人柯文哲在全場歡呼聲中登場致詞，與先前對侯友宜、時代力量黨主席王婉諭的噓聲不斷，形成強烈對比。（記者許正宏／攝影）

時代力量黨主席王婉諭參加凱道活動遭民眾噓聲，王婉諭今天說，作為一個政治人物，她的表現可受公評，時代力量針對藍綠給予嚴厲的批評，如果遇到民眾黨總統參選人柯文哲 就縮起來，這算是什麼樣時代的力量。

時代力量前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢昨天舉辦公平正義救台灣活動，王婉諭說，柯文哲跟牛鬼蛇神站在一起，算什麼第三勢力，柯文哲跟這些魚肉鄉民的混蛋站在一起，算什麼超越藍綠，引來台下群眾怒嗆小綠閉嘴。

王婉諭說，她代表時代力量黨團上台說話，本來就應該要對各黨批評，或者對於居住正義、司法改革的不作為，有所著墨，如果時代力量針對藍綠給予嚴厲批評，但遇到民眾黨或柯文哲就縮起來，這算是什麼樣時代的力量。

王婉諭認為，任何一個黨公職或者政治人物，發言本來就應該可受公評，尤其是這些希望角逐總統大位的人，他們更應該要檢討自己，她覺得在批評當中有所檢討，有所進步，這才是對公民社會負責任的態度。

王婉諭表示，時代力量一直都跟人民站在一起，人民期待司法改革跟居住正義，朝野必須一起檢視與推進，希望大家支持，時代力量過去在實價登錄2.0、平均地權條例與囤房稅持續努力，相信大家應該都看得見。

有關部分民眾提到小燈泡，王婉諭說，每個人都可以表達自己的意見，我們尊重，作為一名政治人物與立法委員，她的表現可受公評，但是如果有人要刻意抹黑，或者在別人的傷痛上灑鹽，也只能尊重公民社會。

王婉諭指出，台灣本來就是個言論自由的社會，這部分就是做好該做的事，當初是因為小燈泡的事情，開始對公共與社會議題有所著墨，持續倡議跟推動，這是她從政的初衷，相信這件事情，大家都非常清楚。