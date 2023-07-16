凱道遊行民眾中暑 蔡英文全代會讚「冷氣不錯」網罵冷血
民進黨全代會昨天在圓山大飯店登場，主軸為「民主團結挺台灣」，蔡英文總統擔綱壓軸演講，她特地穿上民進黨總統參選人賴清德競辦今年為大選設計的棒球外套，蔡總統抵達圓山大飯店時，在一樓面對媒體詢問：「總統妳會不會熱？」蔡英文笑著回應「冷氣還不錯」。
「公平正義救台灣」凱道集會昨天下午登場，由於天氣炎熱，現場人數眾多，陸續發生年約30歲和40歲的兩名女子先後身體不適中暑；與蔡英文的「冷氣還不錯」一語形成強烈對比，引起外界討論。
蔡英文昨天穿著賴清德競選棒球外套，在民進黨秘書長許立明陪同下步入圓山飯店。媒體喊話詢問：「外套好穿嗎？」蔡英文攤手反問「你說呢」；由於正逢盛夏高溫，媒體追問：「總統妳會不會熱？」蔡英文則笑著回應「冷氣還不錯」。
國民黨議員王欣儀昨晚在臉書發文批評，炎夏酷熱的天氣，有多少民眾中暑？「結果我們偉大的蔡英文總統、賴清德副總統，卻在大熱天穿著棒球外套」，還說出冷氣不錯。她感嘆「果然大官與小民的境遇，就是冷熱大不同啊。」
貼文一出，有不少民眾在下方留言，「不得民心的總統及這個無能的政府，明年下架他們」、「詐騙綠集團狂揮衰敗旗，穩死」、「民進黨的這些人有多冷血看就知道」、「總統府的冷氣不錯」。
國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲指出，賴清德說，「房價正在降」、蔡英文講，「冷氣還不錯」，他好羨慕那個平行時空中有便宜的房，還有清涼舒適的冷氣吹，那應該就是歷史的山洞，就讓傲慢又冷酷的民進黨政府一步步走進去。
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