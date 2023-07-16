凱道遊行民眾中暑 蔡英文全代會讚「冷氣不錯」網罵冷血

民進黨召開全代會，蔡英文總統（左）稱讚民進黨總統參選人賴清德（右）「準備好了」。當被媒體問到「總統妳會不會熱」，蔡總統笑著回應：「冷氣還不錯。」（記者余承翰／攝影）

民進黨 全代會昨天在圓山大飯店登場，主軸為「民主團結挺台灣」，蔡英文 總統擔綱壓軸演講，她特地穿上民進黨總統參選人賴清德 競辦今年為大選設計的棒球外套，蔡總統抵達圓山大飯店時，在一樓面對媒體詢問：「總統妳會不會熱？」蔡英文笑著回應「冷氣還不錯」。

「公平正義救台灣」凱道集會昨天下午登場，由於天氣炎熱，現場人數眾多，陸續發生年約30歲和40歲的兩名女子先後身體不適中暑；與蔡英文的「冷氣還不錯」一語形成強烈對比，引起外界討論。

蔡英文昨天穿著賴清德競選棒球外套，在民進黨秘書長許立明陪同下步入圓山飯店。媒體喊話詢問：「外套好穿嗎？」蔡英文攤手反問「你說呢」；由於正逢盛夏高溫，媒體追問：「總統妳會不會熱？」蔡英文則笑著回應「冷氣還不錯」。

國民黨議員王欣儀昨晚在臉書發文批評，炎夏酷熱的天氣，有多少民眾中暑？「結果我們偉大的蔡英文總統、賴清德副總統，卻在大熱天穿著棒球外套」，還說出冷氣不錯。她感嘆「果然大官與小民的境遇，就是冷熱大不同啊。」

貼文一出，有不少民眾在下方留言，「不得民心的總統及這個無能的政府，明年下架他們」、「詐騙綠集團狂揮衰敗旗，穩死」、「民進黨的這些人有多冷血看就知道」、「總統府的冷氣不錯」。