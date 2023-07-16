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賴3挑戰：美中關係、蔡留包袱、非綠整合

記者 蔡晉宇
民進黨舉行全代會，蔡英文總統與身兼副總統的民進黨主席賴清德（圖）將同場造勢，營造綠營團結拚大選氣氛。(記者林俊良／攝影)
民進黨舉行全代會，蔡英文總統與身兼副總統的民進黨主席賴清德（圖）將同場造勢，營造綠營團結拚大選氣氛。(記者林俊良／攝影)

民進黨全代會登場，主軸很明確鎖定在以賴清德為中心進行大造勢，但在全代會之後，包括國際局勢可能的變化、蔡政府的執政包袱，以及非綠陣營可能的整合情況，賴清德所面對的三大挑戰才剛開始。

賴清德面對的第一個挑戰，是美中對抗大環境固然不變，但隨著美國即將大選，中國大陸也有內部經濟問題，美中近來關係可能和緩的訊號不斷。這樣的情況雖有助於降低台海緊張情勢，但對民進黨總統大選選情卻非福音。若年底前「拜習會」成行，恐為主打完全倚賴美方路線的民進黨選情再添變數。

第二個挑戰，是蔡總統執政七年多以來，留下來給賴清德承接的執政包袱恐怕大於紅利。這點從民間人士號召群眾上凱道，對居住正義、司法正義發出怒吼即可得到驗證。若蔡政府一切都做得很好，又怎麼會有社會力動員上凱道。

賴清德所面對的最後一個挑戰，是目前非綠陣營尚未啟動整合，面對各自為政、一盤散沙的藍白陣營，民進黨顯然也還在觀望，還沒真正啟動刀刀見骨的大選模式，連國民黨主席朱立倫最近都說，「別讓民進黨過得太輕鬆」，賴清德尚未面對真正考驗，可見一斑。

總統大選開打至今，賴清德雖然一直保持領先，但賴始終難以突破三成五的支持度，賴可能是歷年來最弱的民進黨總統參選人，甚至連一般認知的四成五綠營基本盤都沒全拿下。如果賴清德與民進黨無法克服這道難題，未來一旦非綠陣營整合成功，恐還有一番硬仗。

賴清德 民進黨

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