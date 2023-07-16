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「公平正義救台灣」大遊行 侯、柯、郭凱道拚場

台灣新聞組／台北16日電
前立委黃國昌與「館長」陳之漢號召民眾走上凱道，侯友宜、柯文哲和郭台銘都將出席，15日晚在凱道旁已放置路障與三角錐，準備進行交管。(記者林伯東／攝影)
前立委黃國昌與「館長」陳之漢號召民眾走上凱道，侯友宜、柯文哲和郭台銘都將出席，15日晚在凱道旁已放置路障與三角錐，準備進行交管。(記者林伯東／攝影)

前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢號召民眾今天走上凱道，參加「公平正義救台灣」活動，訴求司法改革、居住正義。國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都將出席，要向民進黨政府發出怒吼。

「7月16上凱道，公平正義救台灣」活動在台北市凱達格蘭大道舉辦，黃國昌、陳之漢活動前接受媒體聯訪，表示活動分為上、下半場。上半場由都市改革組織OURs、崔媽媽基金會等輪流上台發言；郭台銘、侯友宜、柯文哲都在下半場被安排獨立上台的發言時間。

黃國昌昨天表示，今天凱道的集會，不是為了支持任何政黨或政治人物，這是一場公民要求政府兌現自己政治承諾的集會。2016年選前之夜，蔡英文曾說，「我身後總統府離廣場上的人民只有幾百公尺的距離，不過總統府裡的人就是聽不到人民聲音。」他表示，「這段話，我真的希望蔡總統還記得」。

根據規畫，郭台銘將於3時20分率先到凱道，柯文哲則是3時30分抵達，侯友宜是4點抵達，國民黨多名雙北民代將出席，侯、柯、郭三人是否同框、如何互動，備受注目。

侯友宜昨在臉書宣布，「安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住」五大住宅政策，強調「當選總統後，絕不讓青年失望」。

郭台銘昨天舉辦台中粉絲會，他說，居住正義是基本人權，也是普世價值，民進黨承諾八年要蓋20萬戶社宅的政策跳票，七年多來只蓋了7萬多戶。政府要把餅做大，讓年輕人賺得到錢才有能力買房。

柯文哲辦公室發言人陳智菡說，民進黨執政七年，特權關說、貪汙舞弊有增無減、房價逐年上漲，青年與弱勢買不起、甚至租不起。柯文哲主席將參與集會，宣示實踐司法改革、居住正義的政策方針與決心。

黃國昌提出的司法正義5項訴求分別為：杜絕權貴司法、嚴懲不法關說，嚴懲黑金槍毒詐、強化犯罪偵查能量，打破黑箱假釋、重大犯罪提高假釋門檻，增訂棄保潛逃罪、修改外役監條例，制定吹哨者保護法與妨害司法公正罪。

2017年司改國是會議決議在刑法增訂妨害司法公正罪章後，法務部曾草擬「司法關說罪」、「棄保潛逃罪」等罪名，並在2019年9月送行政院審議，不過，行政院擺了四年、開六次審查會仍持續卡關，本月24日將再審議。

柯文哲 郭台銘 侯友宜

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