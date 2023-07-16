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黑白集／若非不能拍桌 誰願烈日上街頭？

黑白集

蔡英文總統首度當選總統後曾發豪語：如果政府聽不見民意，「你可以拍桌子」！諷刺的是，直到蔡英文執政的最後一年，還在冷看數萬民眾上凱道拍桌呼喊「公平正義救台灣」。

16日凱道遊行的主訴求：司法正義與居住正義，堪稱是當年民進黨的選票提款機。孰料民進黨掌權後反向建商財團靠攏，房價租金不斷飆漲；說好的20萬戶社宅東拼西湊，還是只能期盼賴清德接手繼續努力。而蔡英文一上任就親自召開全國司改國是會議，結果是把司法當政權的護衛隊；如今政黑麻吉、詐騙猖獗，連外役監都成為特權與殺警凶手的渡假山莊。

社會公平正義消失，人民點滴在心頭。難怪此次上街頭遊行，除獲在野黨總統參選人立時響應，募資平台更僅一個小時即達標，足以說明人民的怒火。

但看民進黨政府「拆彈」，不是罔顧財政紀律的房貸租屋補貼大撒幣，就是力壓財政專業的囤房稅案；司改更讓人搖頭，儘管完全執政，揭弊者保護法卻拖了七年，不法關說罪、不法餽贈罪草案仍未送立院；連外役監條例修法也是民進黨立委在阻撓延宕。更惡質的是，人民忍無可忍想拍桌，還會動輒遭箝制。

全球溫度本月創新高，台灣也成為「烤番薯」。如果不是躲在冷氣房的蔡政府高官不讓人民拍桌，誰願頂著烈日上街頭？

民進黨 蔡英文 國是會議

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