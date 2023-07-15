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巴拉圭總統當選人潘尼亞：我就是親台派 不會改變

中央社／台北15日電
巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios）（左）15日下午在夫人蕾蒂西亞（Leticia Ocampos）（中）與候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）（右）陪同下，於台北接受媒體訪問，潘尼亞表示，「我就是親台派，不會改變，不會受制於任何壓力」。（中央社）
巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios）（左）15日下午在夫人蕾蒂西亞（Leticia Ocampos）（中）與候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）（右）陪同下，於台北接受媒體訪問，潘尼亞表示，「我就是親台派，不會改變，不會受制於任何壓力」。（中央社）

巴拉圭總統當選人潘尼亞今天結束訪台行程前受訪強調，巴、台邦誼將更上層樓，巴拉圭與中國雖有貿易往來，但經貿關係不會建立在外交限制的前提之下；他說，不論未來誰是台灣總統，都將致力深化兩國邦誼，「我就是親台派，不會改變」。

潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）伉儷應政府邀請於7月11日抵台，展開至15日為期5天的訪問行程。今天下午，潘尼亞在夫人蕾蒂西亞（Leticia Ocampos）與候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）陪同下，接受媒體訪問。

潘尼亞表示，很高興在相隔24年後再次訪台，當他還是年輕學生時曾來台灣，對他來說，那是一趟大開眼界的旅程；即將就任巴拉圭總統的他說，此次訪台希望能向台灣社會和人民致上誠摯感謝，彼此友好程度持續上升。

記者詢問，中國經常在與外國打交道時設立政治前提，當北京當局企圖影響台巴邦誼時，巴國新政府將如何應對；潘尼亞表示，對手在競選期間，曾表態要與北京當局建交，但勝選的他並不認同，反而認為和台灣維持外交和商業關係，才是正確道路。

潘尼亞說，巴拉圭和中國雖然有貿易往來，但巴拉圭對各國都持開放態度，「但我們所建立的經貿關係，不會建立在任何外交限制的前提之下」。

他表示，如果有國家說，因為和台灣有邦交就不和巴拉圭做生意，「那我們仍會持續深化巴台關係，並和有意打交道的國家合作」。

巴拉圭是台灣在南美洲唯一邦交國，是否面臨其他國家的壓力，潘尼亞舉例，巴拉圭最大貿易夥伴是世界第8大經濟體的巴西，亦是包含中國在內的「金磚國家」（BRICS）成員，「我們向他們表達巴拉圭立場，對方也尊重」，因為自己和台灣的好交情無需置疑。

對於美方是否斡旋與台邦交事務，潘尼亞說並無此事、也沒必要，「因為大家都知道，我就是親台派，不會改變，不會受制於任何壓力」。

潘尼亞表示，巴拉圭在經貿議題有自己作法，不倚賴單一市場，因此巴拉圭致力於拓展如韓國、日本等其他亞洲國家市場，同時也歡迎各國到巴拉圭投資，放眼廣大商機。

此外，候任外長拉米雷斯日前受訪曾說，在維持與台關係的同時，也準備好與北京對話，是否意指「雙重承認」；對此，拉米雷斯回應說，巴拉圭歡迎與世界各國對話，但承認台灣為堅韌盟友，是相當重要的事。

潘尼亞指出，巴拉圭願意深化各國合作交流，但只能和一方建交的條件、是中國所設前提，並非巴拉圭，若有機會在毫無限制下與雙邊建立關係，巴拉圭願意這麼做。

被問及副總統賴清德是否會出席巴拉圭總統就職典禮時，潘尼亞表示，目前還不清楚誰會率團來訪。

潘尼亞也提及明年台灣將舉行總統大選，並表示不論誰當選台灣總統，他都將持續致力巴台邦誼，「因為巴拉圭是台灣的好朋友，不會只是哪一位總統的朋友」；潘尼亞強調，未來自己任期的5年，將是巴拉圭和台灣變得更加友好的時刻。

巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios）（右）率團...
巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios）（右）率團訪問台灣，15日下午在台北接受聯訪，回應媒體提問。（中央社）

北京 邦交 賴清德

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