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金管會檢討防疫險 業者怒轟甩鍋

記者朱漢崙／台北15日電
從台產理賠事件、515疫情、泰國保險公司因防疫險被吊銷執照，到Omicron疫情爆發，保險公司都沒有認真看待這四隻灰犀牛，引發防疫保單理賠風爆。（本報資料照片）
從台產理賠事件、515疫情、泰國保險公司因防疫險被吊銷執照，到Omicron疫情爆發，保險公司都沒有認真看待這四隻灰犀牛，引發防疫保單理賠風爆。（本報資料照片）

金管會提交防疫險理賠風暴檢討報告給立法院財委會。這份報告14日曝光之後，產險業者群起攻之，裡面多達7頁的書面報告，全部都在檢討業者；業者怒轟，最大的問題就是「政策轉彎」，但金管會卻隻字未提，全部讓業者背黑鍋。

產險業者痛批，先前金管會還說要幫產險業者向國際再保公司解釋理賠規則調整，是因為「政策因素」，現在出了這麼一份檢討報告，完全未提產險公司所受的「政策之累」，只怕未來國際再保公司更不願意作防疫險的再保理賠。

金管會這份報告指出，在2022年1至3月間全面抽查防疫保單，並連發20份公文給業者要求說明風險對稱性，並直指防疫險之亂發生的原因是「因2022年4月間，部分產險公司陸續調降保險金額、調整內容或直接下架，因此短時間內湧入大量投保需求」。

對此產險業者抨擊，「原因只說了一半，金管會為何不說產險公司之所以作出調降保額、甚至直接下架防疫險，是因為衛福部的防疫政策急轉彎？」

產險業者說，明明保單上的理賠規則寫得清清楚楚，必須由醫院出具確診及住院證明，「但金管會在衛福部、防疫指揮中心施壓之下，要求業者接受容易造假的『數位健康證明』，而且還硬壓著產險、壽險公會快速通關放行」，連國際再保公司都看不下去，到現在國際再保理賠都沒下來，產險業者質疑，「難道衛福部不該為此負責？」

金管會在報告中還說，2022年6月針對部分產險公司辦理專案金檢，並列出業者五大缺失，令產險業者質疑金管會這份報告，立場根本自相矛盾，先是怪業者急著降低保額、下架保單，後又罵業者沒因應情勢變化來檢討及快速調整因應策略。

當初，業者發現苗頭不對，想要停售防疫保單時，是金管會礙於民粹壓力不讓業者停售防疫保單，有好幾家業者甚至因為保險局「關切」而不敢停賣，到頭來所有的罪責都由產險公司承受，在在都讓產險業者感到既委屈又憤怒。

防疫 保險 壽險

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