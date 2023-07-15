我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

高階警官異動 周幼偉掌刑事局

記者廖炳棋／台北15日電

警政署14日調整高階警官職務，刑事局長李西河調回警政署升任副署長，警察專科學校校長詹永茂調任警政署副署長，刑事局長由現任警政委員周幼偉接任，另包括雙北、台中、高雄、宜蘭、南投等縣市副局長也一併調整。

周幼偉及詹永茂是前後任台南市警察局長，周幼偉因台南舞廳顧客間糾紛，陸續發生兩起槍擊案，引起時任行政院長蘇貞昌不滿，被調回警政署警政委員，由詹永茂接任南市局長。

周幼偉被調整職務引發地方與警界不滿，認為周幼偉不是蘇貞昌屬意人選，強勢拔官是政治考量，周幼偉擔任警政委員職務時，數次傳出要接任重要職務，因捲入富商翁茂鍾不當往來案被冷凍至今。

詹永茂接任台南市警察局長後，發生長榮大學馬來西亞鍾姓女大學生遭擄殺害棄屍案件，輿論延燒多日引起社會各界矚目，高層決定換人。

警政署表示，由於副署長鄭明忠、陳耀南，及部分高階警官屆齡退休，考量現階段推動治安工作，加上今年初才大幅度調整警職，縣市警察局局長及直轄市警察局分局長職期多未滿半年，這波人事以最小幅度調整為原則，共調整20名高階警官。

另外，士林地檢署指揮台北市婦幼隊偵辦藝人炎亞綸案，因約談過程被懷疑有警方洩密，事後更鬧出警方帶銅鑼燒拜訪檢方事件，台北市警察局也發布人事令，婦幼隊長謝志鑫被拔官，調派警察局犯罪預防科專員，原犯防科專員吳坤財，調台北市刑大技正。

長榮 退休 炎亞綸

上一則

原能會前主委謝曉星涉性騷 監院通過彈劾

下一則

世界級壓克力廠爆炸狂燒10小時 臭味飄26公里遠

延伸閱讀

傳美促台研發生物戰劑 總統府否認：疑陸操弄假訊息

傳美促台研發生物戰劑 總統府否認：疑陸操弄假訊息
家具挖空藏價值台幣18億元大麻 美台聯手破走私

家具挖空藏價值台幣18億元大麻 美台聯手破走私
黑白集／中央猛鬥地方 難道是兩國？

黑白集／中央猛鬥地方 難道是兩國？
賴清德直搗侯友宜本命區 直言「新北贏，就能贏」

賴清德直搗侯友宜本命區 直言「新北贏，就能贏」

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
國務院領務局11日更新對台旅遊警示，並未調整警示層級，而是移除網頁提到的「國家」（country）字眼。（圖片來源／國務院，製圖／張文馨）

刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字

2023-07-11 21:42
台北慈濟醫院前婦產科林姓醫師，被控竊盜同院整形外科張姓醫師的筆記型電腦。圖為台北慈濟醫院。本報資料照片

月入6400美元卻偷電腦 台婦產科醫師判刑

2023-07-10 16:58

超人氣

更多 >
阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡