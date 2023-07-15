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郭台銘批綠執政8年 把台灣變火藥庫

台灣新聞組／高雄15日電
鴻海創辦人郭台銘14日在高雄參加董事長開講粉絲見面會。(記者劉學聖／攝影)
鴻海創辦人郭台銘14日在高雄參加董事長開講粉絲見面會。(記者劉學聖／攝影)

鴻海創辦人郭台銘昨晚出席高雄「董事長開講」粉絲見面會，現場座無虛席，郭批民進黨執政八年把台灣變火藥庫，又抨擊政府擋他採購疫苗，連民眾買雞蛋都要排隊，「這樣的政府是否該下台？」郭宣示，「台灣阿銘要把人生未來每一分、每一秒，奉獻給生我養我的台灣」。

昨晚由北市議員徐巧芯擔任主持人，現場湧入超過兩千名民眾，現場不時有人揮舞巨幅國旗高喊「郭台銘選總統」，也有新住民大喊「新住民支持郭董選總統」。

郭台銘表示，只要賴清德沒有放棄台獨主張，台海和平就有不定時炸彈，綠營把台灣變成火藥庫，反讓大陸表現兵凶戰危，在台灣外海不斷軍演，而台灣買不到武器，買得還比其他國家都貴，彰顯台海局勢並不安全。他認為保衛台灣不應是軍事武力，而是經濟上的武力。

而民眾黨總統參選人柯文哲原訂22日「董事長開講」高雄場次宣布取消，昨晚網友在「董事長開講」見面會中問吳子嘉「你跟柯P怎麼了？」吳在台上當場開嗆說，柯文哲把總統選舉當成綜藝節目處理，原本要跟柯見面討論高雄場內容，等了三天卻吃閉門羹，「我非常憤怒」。

吳子嘉說，一周前在台北辦了柯文哲的見面會，他表示，台北場次在網路有近3百萬次流量，創下全台最高流量，而當時提出兩項重要問題，正是昨天他向郭董提問的兩個問題，其一是台灣何去何從，其二是解讀副總統賴清德美國投書的內容，吳子嘉說，柯文哲不如郭董直球對決，全不予回答。

吳說，他後來傳訊息給柯文哲表示動員不佳，高雄場次取消，柯也回，「報名情況不佳要取消，我們沒有付錢，也沒辦法。」吳子嘉更指他昨天跟柯文哲吵架，「他如果當著我的面，我就把他扁一頓」。

雖有不少網友認為，柯指「沒有付錢，也沒辦法」另有所指，而昨天在郭董的「董事長開講」場次，吳子嘉則怒指柯文哲，把總統選舉當作「綜藝節目」操作，吳認為這場總統選舉，可稱是人民戰爭與和平的選擇，他雖說盼之後柯文哲還有機會再參加「董事長開講」，但要柯文哲不要唬爛（說假話、大話的意思），竟罵些「太監」等不理性言詞。

柯辦發言人陳智菡表示尊重主辦單位，並向柯粉道歉。對於報名人數少，她說，按照過去舉辦活動的經驗，時間愈近報名的人數會逐漸增加；她說，幕僚一直與吳董保持對接和溝通，未做好的地方會虛心檢討，將再安排其他時間與支持者見面。

郭台銘14日晚到高雄出席「董事長開講」活動。記者劉學聖／攝影
郭台銘14日晚到高雄出席「董事長開講」活動。記者劉學聖／攝影

柯文哲 郭台銘 賴清德

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