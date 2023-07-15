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性平教育法草案禁師生戀 引違憲疑慮

台灣新聞組／台北15日電
行政院會13日通過性騷擾防治法修正草案、性別平等教育法修正草案，及原為性別工作平等法的性別平等工作法部分條文修正草案。(中央社)
行政院會13日通過性騷擾防治法修正草案、性別平等教育法修正草案，及原為性別工作平等法的性別平等工作法部分條文修正草案。(中央社)

行政院院會昨通過「性別平等教育法」修正草案，增訂「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，被解讀為不能發展「師生戀」，衍生違憲疑慮。民進黨立委昨也接連指出，性平三法修正案值得讚許，但確實有進一步討論之處；立委林宜瑾以年齡區分，若已成年，並未全面禁止，由學校訂定專業倫理與懲處規範。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，憲法明文規定沒有特別去談到，師生到底可不可以戀愛，「但沒有禁止的東西，其實就是容許的。」涉及專業倫理、去發展到師生之間的親密關係，要特別謹慎。

莊瑞雄說，直接講師生戀是否禁止太籠統，畢竟有的師生已經成年，只要沒有涉及上下隸屬的關係，或利用身分產生一定控制，這部分就很難讓法律明文禁止，相信學校會制定相關規範。

民進黨立委林宜瑾的提案版本中，教師與未成年學生發展親密關係，採全面禁止；成年學生並未全面禁止，而是給予學校訂定相關專業倫理和懲處規範。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，他大方向支持禁止師生戀，畢竟無論是地位不對等、經驗年紀差異、權利義務等，學生容易被誤導，且「禁止師生戀」是指在學期間，並非永遠禁止；但他認為，細則仍應廣納意見，如以成年／未成年區分，需進一步討論。

對於校長及教職員工應遵守與性或性別有關的專業倫理事項，將由教育部於校園性別事件防治準則中定明。教育部學特司長吳林輝表示，未來會修正並細分有違專業倫理的樣態，綜合學生年齡和關係發展程度，如敘明何種狀況需解聘或停聘等，讓學校未來有依據公平執行。

政大法律系副教授林佳和表示，禁止師生戀本身必然違憲，因為「戀愛」是人性尊嚴、人格權在絕對保障範疇下的典型行為，政府不可能也不可以透過法律，去阻止兩人相戀，唯一法律上可以介入的，無非「特定當事人有違專業倫理」的認定，而非與學生相戀本身。

律師林育杉指出，現在成年的年齡為18歲，有些人可能還在念高中就已「成年」，並非所有的「師生戀」都是有權勢關係，若是在沒有權勢關係的前提下出現師生戀，以法律來限制戀愛自由，有違憲疑義。

林育杉指出，未來若有老師因違反師生戀條款而失業或被懲處，可以提起民事確認雇傭關係存在訴訟或行政訴訟，在窮盡救濟途徑後，可以聲請裁判憲法審查或法規範審查。

有法官認為，若草案通過，憲法法庭有極大的可能會收到相關的釋憲聲請。該名法官指出，師生戀涉及人與人間的交往，與基本權利有關，也與人格權、婚姻自由牽連，若要審查，就得看這些限制是否影響到人的基本權利。

教育部 民進黨 國民黨

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