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侯友宜喊話郭台銘、韓國瑜 「以大我精神向前」

台灣新聞組／新北15日電
國民黨總統參選人侯友宜（圖）14日接受電台專訪，他表示，他非常有誠意跟韓國瑜請益，外界不要見縫插針。(記者林澔一／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜（圖）14日接受電台專訪，他表示，他非常有誠意跟韓國瑜請益，外界不要見縫插針。(記者林澔一／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜選情引發黨內焦慮，黨內傳出「侯下韓上」說法。侯友宜昨透過廣播節目，向高雄市前市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘喊話，表示相信韓國瑜、郭台銘是為了中華民國能夠和平、繁榮、安定，大家有共同信念，會以「大我」的精神向前走。侯也說，他非常有誠意跟韓國瑜請益，外界不要見縫插針。

侯友宜指出，他與韓國瑜本就是認識的朋友，打選戰需要更多朋友幫忙，為何而戰是重要的信念，他由國家養育長大，守護中華民國安全、所有人民安居樂業，是他永遠不變的信念。

國民黨主席朱立倫昨拜會苗栗縣長鍾東錦及縣議會爭取支持，朱立倫強調，現在社會最大的聲音就是要「下架民進黨」，最大的目標就是「政黨輪替」，要砲口一致對外，才可能勝選，「不要讓民進黨這麼開心、不要讓賴清德這麼閒」，要讓民進黨好好反省、政黨輪替。

鍾東錦數度表明自己是藍營大兵，會跟隨國民黨的腳步走，至於他支持的人選則不表態，認為這樣才有利於未來的團結。鍾東錦並說，「下架民進黨」的說法，他聽起來不太舒服，也不認同，應該是要追求兩岸和平、社會公平正義，說要打敗誰等問題，應該只是手段，最重要是要讓台灣的社會公平正義、遠離戰爭。

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前稱，「換侯」已經不可能，挑撥是打仗大忌，就像青春痘一樣，「膿包一定要擠出來」。侯友宜針對金溥聰的「膿包說」表示，最重要的是凝聚大家的向心力，團結面對所有挑戰，贏得這場選舉，守護國家安全，讓人民有好生活。

侯友宜 韓國瑜 民進黨

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