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新聞評論／全球化重新定義 台灣卻淪邊緣和附隨

聯合報社論

台積電創辦人張忠謀半年來兩度談論全球化，皆備受關注。去年12月，他在台積電美國廠移機典禮致辭時直指「全球化已死」；最近他應工商協進會邀請演講，主題是「重新定義全球化」。從全球化輓歌到全球化新解，他問：「這還能算全球化嗎？」張忠謀並非只對全球化噩耗低迴，他也積極迎接反全球化挑戰，尋找重新定位與布局。對於在全球化巨浪中邊緣化、又在反全球化颶風中附隨化的台灣而言，張忠謀的高遠瞻矚，能給蔡政府什麼啟示？

對於全球化的定義，外界觀點紛陳，但主要圍繞貿易往來、資本流動、人口移動、資訊傳播等面向，並關注它對國家主權與界線的挑戰，以及財富加速集中導致全球南北差距及社會不均加劇等問題。全球化曾被認為勢不可逆，即使是國際領袖峰會場外的反全球化吶喊，也只被視為老左派滿足抗爭的鄉愁。

美國曾藉著全球化在中亞和東歐等前蘇聯勢力範圍推動顏色革命，甚至希望改變中國。然而，中國大陸的改革開放搭著全球化列車超英趕美，直到與美國陷入「修昔底德陷阱」。與此同時，壓抑的國家角色逐漸抬頭，國家的安全與利益終究凌駕於全球化之上，社會不公則反撲統治的政治菁英與經濟貴族。美國川普政府試圖阻斷全球化進程，並對中國展開貿易戰與科技戰，推升地緣政治風險。拜登政府上台後，體認美中無法脫鉤，衝突一觸即發，轉而尋求建立護欄與去風險化，但改變全球化方向的企圖依舊。

台灣過去長期受惠於全球化的紅利，明確自己的戰略定位，更一度擁有建立亞太營運中心、發展台灣成為亞太經濟樞紐的雄心。但政權與政策的更迭，加上國際與兩岸情勢的變化，讓台灣在不同的定位中漂移。台灣曾想「透過中國走向世界」，世界也想「透過台灣走進中國」；但二度政黨輪替後，連說好的「跟隨世界走向中國」也沒了。當川普要與中國脫鉤時，民進黨已認真地走向一條「沒有中國的全球化」道路。

結果，蔡政府最愛掛在嘴上的全球民主聯盟，轉化為民主價值聯盟，台灣依然常在國際上遭到主權矮化與排擠。台灣在經貿上持續被拒於區域整合的門外，被禁輸陸的農漁產品根本很難走到中國以外的世界。台灣同樣無法走出貧富差距擴大化與青年低薪化的困境，蔡政府只能把大撒幣當成青年大補帖。難堪的是，連詐騙集團的科技升級與全球布局，都跑得比蔡政府快。

台積電和多數台灣企業一樣，選擇了全球化。台積電在全球化中受益，在半導體領域領先全球，並成為護國神山。在美中晶片戰中，張忠謀雖表態支持美國暫緩中國晶片發展腳步的作法；但他也指出，美中晶片戰爭讓晶片產業的全球化已死，自由貿易瀕危，這對晶片發展沒有幫助。台積電被迫在反全球化逆流中迅速反應，重新進行全球布局，並謹慎因應大國競爭及地緣風險，同時無奈地滿足本國政府所加諸的政治任務需求。

2002年英國社會學家紀登斯訪台，面對抗議全球化的聲音時說，「反全球化」現象也是一種全球化趨勢。張忠謀宣布全球化死訊後，又以重新定義讓全球化復生。可見，全球化不死，只是需要重新定義。關鍵是：在全球化與反全球化的迎拒之間，如何定位、布局與作為。最怕的是，儘管蔡政府嘴上談著全球化願景，卻無法帶領台灣走出邊緣的位置；而當蔡政府跟著叫囂反全球化時，更只讓台灣淪為附隨的角色與棋子的命運。

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