性平3法政院拍板 權勢性騷重罰 禁師生戀最重終身解聘

行政院13日通過性平三法修正草案，權勢性騷擾最重罰100萬元台幣、最重處三年徒刑。圖為示意圖。（記者陳正興／攝影）

行政院昨天通過性平三法修正草案，明確定義權勢性騷擾 及其樣態，且分層級加重權勢性騷擾行政及刑、民事責任，包括最高五倍的懲罰性賠償、行政罰最重可罰100萬元（台幣，下同，約3.2萬美元），以及加重其刑二分之一，最重處三年徒刑。草案將送立法院審議，據了解，民進黨 立法院黨團擬在下周臨時會處理，力拚7月底三讀修法。

蔡英文總統昨晚在臉書表示，希望透過這次全面性的修法，可以讓更多人意識到這類行為的嚴重性，並尊重每個人對身體的自主權，讓社會更友善也更安全，也希望能盡早完成三讀。

性平三法修法重點 資料來源／行政院、衛福部、勞動部 製表／政治中心、生活文教中心、元氣中心

行政院會昨天通過性別平等工作法、性別平等教育法、性騷擾防治法等「性平三法」修正草案。民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，只要行政院把法案送進立法院，朝野政黨很快就會形成共識，這是回應外界的期待。國民黨團則「加碼」，盼在臨時會時更完整處理性平相關法制，黨團書記長謝衣鳳說，除性平三法，也將針對跟蹤騷擾防治法、兒童及少年福利與權益保障法、性侵 害犯罪防治法，提出修法草案。

政院性平相關修法草案明訂性騷擾管轄權，校園事件優先適用性平法，其次為工作職場的性工法，其餘社會形態則歸在性騷法處理；同時擴大範圍，軍警院校及矯正學校也納入性平法適用。有關校園性平爭議，明定未來校長或教職員工在校園違反專業倫理關係，利用師生權勢關係發展「師生戀」，情節嚴重者，性平會可終身解聘。

過去對雇主為性騷加害人的處置未有規範，這次修法將雇主納入；主管若涉性騷為一般權勢性騷擾，雇主或機關首長為性騷加害者則為特別權勢性騷擾，並強化外部申訴及監督機制，未來若性騷擾行為人是最高負責人，以及受害人不服雇主調查結果，可向地方主管機關申訴，由其調查裁處。

對於權勢性騷擾加害人，修法採「層級差別處罰」，新增民事賠償性懲罰，一般利用權勢性騷，賠償金額為法院判定的一至三倍；特別權勢性騷如負責人、校長，則為三至五倍。雇主如為性騷加害者，行政罰為1萬至100萬元、權勢性騷罰6萬至60萬元、一般性騷行為人罰鍰則為1萬至20萬元。刑事方面則加重性騷擾罪刑罰，新增利用權勢犯性騷擾罪者，加重其刑二分之一；軍、公、教最高負責人也適用。

這次政院修法，各部會將編列預算，增加被害人保護扶助措施，完善保密規定；同時延長性騷擾申訴時效，增訂離職後、具權勢關係及未成年申訴的特別時效。

一般性騷申訴時效為知悉事件起兩年，自事件發生起五年；權勢性騷是知悉事件起三年，自事件發生起七年；若性騷擾在未成年時發生，申訴時效可為成年後三年；雇主性騷可在離職後一年內申訴，超過十年不受理。

行政院政務委員羅秉成說，相關修法第一階段措施將於立院三讀後施行；第二階段涉及宣導、建制資料庫等，暫定在明年8月8日婦女節實施。