回應金溥聰「膿包說」 侯友宜喊話韓國瑜：一起並肩作戰

國民黨總統參選人侯友宜14日接受媒體人唐湘龍專訪，會後接受媒體聯訪，針對競辦執行長金溥聰「膿包說」，表示重要的是凝聚大家向心力，贏得選舉，並也有誠意跟高雄市前市長韓國瑜請益，一起並肩作戰。（記者屈彥辰／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 今天接受媒體人唐湘龍專訪，會後接受媒體聯訪，針對競辦執行長金溥聰「膿包說」，表示重要的是凝聚大家向心力，贏得選舉，並有誠意跟高雄市前市長韓國瑜 請益，一起並肩作戰。

侯友宜今回應金溥聰的膿包說，表示最重要的是凝聚大家的向心力，團結面對所有挑戰，贏得這場選舉，守護國家安全，讓人民有好生活。

關於外界有聲音稱，侯友宜跟韓國瑜見不到面，侯之前因為民調高，認為不需要討好深藍群眾，侯友宜表示，不要見縫插針，他們都非常誠意的跟韓國瑜請益，大家一起努力並肩作戰。

對於「侯下韓上」以及支持鴻海創辦人郭台銘的聲音，侯友宜說，相信他們是為了中華民國能夠和平繁榮安定，大家有共同信念，「會以大我的精神向前走」。

侯友宜說，他是從基層一步一腳印努力做事，面對所有挑戰，他還是保持自己的做事態度，認真努力打拚。大家所關心的議題，他都會全力落實執行，讓民眾安居樂業，至於外面有些政治紛擾，他都給予尊重。對於夏季旅展與國民黨立委傅崐萁同框，侯說，他的行程早就安排好了。

至於新北幼兒園餵藥案，民進黨轟是侯友宜先定調餵藥，侯回應，新北地檢署不起訴處分出爐，真相大白，這一路走來，誰在製造不實的消息，造成社會對立跟衝突，相信全國民眾眼睛都是雪亮的只要孩子們健康沒事，他就放心。