我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

回應金溥聰「膿包說」 侯友宜喊話韓國瑜：一起並肩作戰

記者屈彥辰／台北14日電
國民黨總統參選人侯友宜14日接受媒體人唐湘龍專訪，會後接受媒體聯訪，針對競辦執行長金溥聰「膿包說」，表示重要的是凝聚大家向心力，贏得選舉，並也有誠意跟高雄市前市長韓國瑜請益，一起並肩作戰。（記者屈彥辰／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜14日接受媒體人唐湘龍專訪，會後接受媒體聯訪，針對競辦執行長金溥聰「膿包說」，表示重要的是凝聚大家向心力，贏得選舉，並也有誠意跟高雄市前市長韓國瑜請益，一起並肩作戰。（記者屈彥辰／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜今天接受媒體人唐湘龍專訪，會後接受媒體聯訪，針對競辦執行長金溥聰「膿包說」，表示重要的是凝聚大家向心力，贏得選舉，並有誠意跟高雄市前市長韓國瑜請益，一起並肩作戰。

侯友宜今回應金溥聰的膿包說，表示最重要的是凝聚大家的向心力，團結面對所有挑戰，贏得這場選舉，守護國家安全，讓人民有好生活。

關於外界有聲音稱，侯友宜跟韓國瑜見不到面，侯之前因為民調高，認為不需要討好深藍群眾，侯友宜表示，不要見縫插針，他們都非常誠意的跟韓國瑜請益，大家一起努力並肩作戰。

對於「侯下韓上」以及支持鴻海創辦人郭台銘的聲音，侯友宜說，相信他們是為了中華民國能夠和平繁榮安定，大家有共同信念，「會以大我的精神向前走」。

侯友宜說，他是從基層一步一腳印努力做事，面對所有挑戰，他還是保持自己的做事態度，認真努力打拚。大家所關心的議題，他都會全力落實執行，讓民眾安居樂業，至於外面有些政治紛擾，他都給予尊重。對於夏季旅展與國民黨立委傅崐萁同框，侯說，他的行程早就安排好了。

至於新北幼兒園餵藥案，民進黨轟是侯友宜先定調餵藥，侯回應，新北地檢署不起訴處分出爐，真相大白，這一路走來，誰在製造不實的消息，造成社會對立跟衝突，相信全國民眾眼睛都是雪亮的只要孩子們健康沒事，他就放心。

侯友宜 韓國瑜 國民黨

上一則

稱曾想建言侯友宜遭拒 張亞中：侯可主動要求重啟初選

下一則

親綠智庫民調：「四腳督」賴清德不降反升、郭台銘墊底

延伸閱讀

藍委拋「換侯」金溥聰回批：有「膿包」就擠掉

藍委拋「換侯」金溥聰回批：有「膿包」就擠掉
連署僅一人出席 挺郭派未提案 嗆下周中常會見

連署僅一人出席 挺郭派未提案 嗆下周中常會見
徵召後侯友宜、郭台銘首會面 同桌互動冷

徵召後侯友宜、郭台銘首會面 同桌互動冷
餵藥案真相大白 侯友宜當思考如何挽回選票

餵藥案真相大白 侯友宜當思考如何挽回選票

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡