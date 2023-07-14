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親綠智庫民調：「四腳督」賴清德不降反升、郭台銘墊底

記者蔡晉宇／台北14日電
中華亞太菁英交流協會14日公布最新總統大選民調指出，在「四腳督」情況下，隨著表態率增加，賴清德的支持度不降反升，來到33.6％，柯文哲21.1％，侯友宜則是14.8％，而郭台銘也有12.5％。（圖：中華亞太菁英交流協會提供）
中華亞太菁英交流協會14日公布最新總統大選民調指出，在「四腳督」情況下，隨著表態率增加，賴清德的支持度不降反升，來到33.6％，柯文哲21.1％，侯友宜則是14.8％，而郭台銘也有12.5％。（圖：中華亞太菁英交流協會提供）

中華亞太菁英交流協會今天公布最新總統大選民調指出，在「三腳督」的情況下，賴清德支持率為32.4％、侯友宜為17.6％、柯文哲則有25.9％。若是在「四腳督」情況下，隨著表態率增加，賴清德的支持度不降反升，來到33.6％，柯文哲21.1％，侯友宜則是14.8％，而郭台銘也有12.5％。

中華亞太菁英交流協會表示，在「三腳督」情況下，賴清德獲得民進黨支持者82.8%的支持，柯文哲獲得民眾黨支持者82.5%的支持，侯友宜獲得國民黨支持者的支持只有57.1%。換言之，在「三腳督」的選戰格局下，國民黨支持者有22.8%支持柯文哲，侯友宜的當務之急將是如何找回流失到柯文哲的國民黨支持者。

中華亞太菁英交流協會指出，如果是「四腳督」，柯、侯民調都有降低，顯示郭台銘的參選明顯衝擊藍白陣營。而在短期效應上，由於郭台銘、柯文哲、侯友宜都會出席本周日在凱道舉辦的716活動，這場活動是否成為三人搶大位的造勢場，三人之中誰又會從中獲得最大利益，對選情會造成什麼影響，預期輿論會高度關注，也會成為723國民黨全代會前最大的變數。

該民調訪問於7月10日至7月12日進行訪問，成功訪問1003位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.1%。本次調查方法以市話進行訪問，加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2023年1月份人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權(Raking)處理。

中華亞太菁英交流協會今天公布最新總統大選民調指出，若是在「四腳督」情況下，隨著表...
中華亞太菁英交流協會今天公布最新總統大選民調指出，若是在「四腳督」情況下，隨著表態率增加，賴清德(左起)的支持度不降反升，來到33.6％，柯文哲21.1％，侯友宜則是14.8％，而郭台銘也有12.5％。（本報資料照片）

柯文哲 侯友宜 國民黨

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