親綠智庫民調：「四腳督」賴清德不降反升、郭台銘墊底

中華亞太菁英交流協會14日公布最新總統大選民調指出，在「四腳督」情況下，隨著表態率增加，賴清德的支持度不降反升，來到33.6％，柯文哲21.1％，侯友宜則是14.8％，而郭台銘也有12.5％。（圖：中華亞太菁英交流協會提供）

中華亞太菁英交流協會今天公布最新總統大選民調指出，在「三腳督」的情況下，賴清德支持率為32.4％、侯友宜 為17.6％、柯文哲 則有25.9％。若是在「四腳督」情況下，隨著表態率增加，賴清德的支持度不降反升，來到33.6％，柯文哲21.1％，侯友宜則是14.8％，而郭台銘也有12.5％。

中華亞太菁英交流協會表示，在「三腳督」情況下，賴清德獲得民進黨支持者82.8%的支持，柯文哲獲得民眾黨支持者82.5%的支持，侯友宜獲得國民黨 支持者的支持只有57.1%。換言之，在「三腳督」的選戰格局下，國民黨支持者有22.8%支持柯文哲，侯友宜的當務之急將是如何找回流失到柯文哲的國民黨支持者。

中華亞太菁英交流協會指出，如果是「四腳督」，柯、侯民調都有降低，顯示郭台銘的參選明顯衝擊藍白陣營。而在短期效應上，由於郭台銘、柯文哲、侯友宜都會出席本周日在凱道舉辦的716活動，這場活動是否成為三人搶大位的造勢場，三人之中誰又會從中獲得最大利益，對選情會造成什麼影響，預期輿論會高度關注，也會成為723國民黨全代會前最大的變數。