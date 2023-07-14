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觀察站／反朱、擁朱各有盤算 換侯兩勢力難合流

記者 程平
國民黨總統參選人侯友宜（中）13日出席公教軍警消聯合總會的會員大會，現場團結挺侯氣氛濃厚。（記者黃義書／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（中）13日出席公教軍警消聯合總會的會員大會，現場團結挺侯氣氛濃厚。（記者黃義書／攝影）

國民黨黨內「換侯」聲不斷，據了解，主張換侯主要有兩股勢力，一是檯面上以國民黨立委鄭麗文為代表，在金溥聰擔任侯競辦執行長後，開始大力鼓吹「侯下韓上」的力量，另一是以國民黨立委傅崐萁、屏東縣議長周典論等支持郭台銘選總統的地方派系為主的勢力。這兩股勢力差異在於，一派想拉下國民黨主席朱立倫，另一派卻與朱保持友善，兩股勢力無法合流，難成大局。

據了解，鄭麗文背後勢力除了換侯，也想打朱，想打朱的是強力推薦鄭麗文任不分區的藍營金主。這位對國家局勢十分關切的金主，過去在藍營內有極高的影響力，不論是前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜、立法院前院長王金平還是國民黨前主席吳敦義都能說得上話，甚至是韓國瑜在高雄創造韓流的推手之一，對朱立倫主持黨務也提出諸多建議。

但據了解，朱立倫在這屆主席任內有兩件事讓這位金主極度不滿。一是去年6月朱訪美，對於兩岸論述未聽進他的建議；二是朱原本拜託他能協助國民黨立委呂玉玲參選桃園市長，但朱竟在沒告知的情況下徵召張善政，讓他感受到不被尊重。

另一股換侯勢力則以傅崐萁為首，傅過去因行事風格不為時任國民黨秘書長的金溥聰認同，更捲入炒股案，因此未獲國民黨提名參選花蓮縣長，卻仍執意違紀參選；其後，傅崐萁多次試圖重返國民黨，也被金溥聰力擋，今年傅透過同舟計畫回到國民黨，還引發金不滿，當面質問朱立倫。至於侯友宜，則是在今年3月傅崐萁被發布進入國民黨中央選戰策略會報後於臉書貼文，強調「黑金不能復辟」，此舉也引發傅崐萁不滿。

傅私下挺郭台銘的動作不斷，據悉，傅近期還又推薦助理給郭台銘的弟弟郭台強。其他挺郭的地方派系也有各自想法，雲林張家是與郭台銘有深厚交情，已經表明除非郭台銘確定不選了，才可能挺侯；周典論則是與民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事潘孟安有深厚交情，甚至被藍營質疑挺郭的真正動機。

國民黨 郭台銘 馬英九

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