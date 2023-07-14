我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

新聞評論／國民黨再三心二意 就只能當大選啦啦隊

聯合報社論
新北市長侯友宜（左）與鴻海創辦人郭台銘（右）日前在台東見面，雙方禮貌握手，席間互動不多。（本報系資料照片）
新北市長侯友宜（左）與鴻海創辦人郭台銘（右）日前在台東見面，雙方禮貌握手，席間互動不多。（本報系資料照片）

最近的大選情勢，看在有識之士眼裡，應該會為台灣的前途感到憂心忡忡。蔡政府不斷配合賴清德的競選腳步撒出支票，被多數民眾認為該被下架的民進黨，已提前花掉上千億下任政府的預算。民眾黨迄今沒幾位區域立委選將，全憑柯文哲一人說說唱唱，卻吹出「聯合政府」的高調。國民黨則持續上演「換侯」野台，好不容易促成侯郭、侯韓會，卻不冷不熱，難道要等觀眾都跑光才甘心？

過去七年，台灣出現了一個龐大的新權貴階級，許多民眾對此同感厭憎。蔡政府的用人唯親不僅滲透各級機關和外圍組織，包括能源、生技及軍工產業都依附綠色黨政脈絡茁壯，就連詐騙集團也沾親帶故生長，包括貪汙犯藉著外役監坐爽牢逍遙亦是「綠色優先」。正因選民對這種貪腐無能的普遍現象感到憤怒，去年底的地方選舉才會掀起強烈的「反綠」風潮，讓民進黨的地方執政版圖輸到只剩南部一隅。

擁有如此大好的勝選基礎，國民黨原可乘勝追擊，一鼓作氣奪回中央的執政權；誰料，卻因總統候選人徵召的操作失算，遽爾陷入了泥淖。其中，主席朱立倫將不具黨員資格的郭台銘拉入賽局，卻沒有能力約束他信守承諾支持黨的徵召者，要負最大責任。而郭台銘不顧誠信，不斷翻攪離間藍營地方派系，也有傷他原本良好的企業家形象，他難道不懂「選舉是一時的」的道理？至於身負重任的侯友宜，遲遲無法脫掉其舊有框架，無法有效出擊整合整個藍軍隊伍，無法以熱情融化郭粉、韓粉乃至一般民眾，這是藍營最大的憂鬱。

國民黨內有人主張「換侯」，當然可以理解；問題是：替代人選呢？顯然不可能是郭台銘。郭台銘四年前宣布退黨，被註銷黨籍，依規定要等9月27日才能重新申請入黨。他已用掉了「徵召」這張特別門票，難道國民黨還要提一個「非黨員」為候選人，而此人的支持度比侯友宜還低？如今，國民黨若仍認為郭台銘或韓國瑜仍具有相當魅力，足以為侯友宜選情加分，那麼，何不朝「侯郭配」、「侯韓配」或其他更佳安排努力，卻要一直被「換侯」議題卡住呢？

大選打到這裡，民進黨和民眾黨都在拚命創造優勢，設法為自己加分。唯獨國民黨，卻還停留在「黨內互打」，舉棋不定；如此不惜自損的政黨，要把勝算寄放在哪？尤其，國民黨當年有過「換柱」的慘痛經驗，如今若再來一次「換侯」，別說會被選民看扁，藍營內部士氣也會一敗塗地吧！再說，四年前已嘗過郭台銘「毀諾」的苦澀，今年又讓歹戲重演一回，不嫌太愚昧嗎？

從「換柱」演到「換侯」，加上兩度飽受郭董的失信折磨，真實反映了國民黨喜歡「向後看」的性格，卻不想從挫敗中學到教訓。試問：一個老是回頭看的人，要如何大步走向未來呢？如果一直被昔日的榮光或挫折經驗拴住，一直糾結於現實的不如意而不斷想要喊卡重來，這樣的政黨，能向選民傳達什麼光明的承諾呢？

國民黨必須明白，這些年中央不重視中常會，任由一些名不見經傳的派系人物盤踞，除讓黨的決策日益偏歧，甚至逐漸成為黨內亂源。這次的換侯風波，「尾巴搖狗」大戲已一目了然，制度必須改善。國民黨也必須明白，如果大家繼續三心二意，藍軍最後就只能當其他黨的啦啦隊，命運不會祝福不真誠的人。若覺得「母雞」不夠強大，不足以保護小雞；那麼，何不讓「一大群小雞」來共同壯大母雞？

國民黨 郭台銘 侯友宜

上一則

黑白集／比基尼與戰車

下一則

金溥聰再批換侯：有「膿包」就擠掉 鄭麗文：不能挺韓嗎？

延伸閱讀

藍委拋「換侯」金溥聰回批：有「膿包」就擠掉

藍委拋「換侯」金溥聰回批：有「膿包」就擠掉
徵召後侯友宜、郭台銘首會面 同桌互動冷

徵召後侯友宜、郭台銘首會面 同桌互動冷
互道好久不見 藍營看到和的機會？

互道好久不見 藍營看到和的機會？
餵藥案真相大白 侯友宜當思考如何挽回選票

餵藥案真相大白 侯友宜當思考如何挽回選票

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡