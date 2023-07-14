稱曾想建言侯友宜遭拒 張亞中：侯可主動要求重啟初選

孫文學校總校長張亞中。（本報資料照片）

國民黨 總統參選人侯友宜民調 不振，曾表態爭取國民黨總統提名的孫文學校總校長張亞中今天發聲明表示，2、3月曾透過友人想向侯友宜建言遭回「沒有時間接見」。他現建議侯友宜，可以主動要求重啟黨內初選，黨內任何人都可參加，侯可展現大格局，如贏得初選則任何人均應閉嘴力挺，侯取得正當性。

張亞中透過聲明指出，2、3月間透過友人，希望向侯友宜建言，如何能夠共同幫助國民黨一起下架民進黨，為國民黨贏回政權，很可惜，友人回告侯市長很忙，沒有時間接見。

張亞中表示，侯友宜多份民調暫居第三，黨內因此有雜音，而困局核心在於侯友宜的出線並非經過黨內初選，而是黨主席乾綱獨斷徵召所致，當候選人民調低時，兩種方式在解決黨內爭議時就顯出差別。

如候選人是經黨內初選產生則有正當性，黨中央有正當性要求所有黨員必須團結支持，但候選人如是徵召產生，黨主席與黨中央要承擔所有責任，黨內也自然容易起雜音。

張亞中指出，目前侯友宜可有兩個思路，一是7月23日全代會通過取得正式身分，然後要求黨員全力支持，優點是維持黨中央權威性，避免再不確定性，但缺點是現有質疑不會消失，侯也失去一個證明自己有民意正當性基礎的機會。

另一是侯友宜主動要求重啟黨內初選，黨內如郭、韓、趙、朱等人均可報名參加，初選包括三部分：主動報名、政策發表辯論、黨員30%全民調70%的投票，侯可展現大格局，如贏得初選，任何人均應立即閉嘴，全力挺侯，目前所有的紛爭、個人恩怨，全部再也沒有立論基礎。

張亞中表示，這也是他之前想當面向侯友宜的建言，想提醒侯友宜小心不要成為徵召制度的受害者，黨主席選擇便宜行事，但當事人要千萬謹慎，不宜盲從。

張亞中說，江山必須靠自己打出來，不是等他人來安排，如此才能服眾，並不受制於人，化解黨內疑慮恩怨的最佳方法不是道歉而已，而是尋求正面接受基層民眾的檢驗，放棄初選其實是失去取得正當性的機會。

張亞中也指出，全代會將至，若仍是按目前黨中央的規畫，侯友宜將成為黨的正式候選人，當然會尊重侯與黨代表決定，不再多言並給予萬分祝福，但是做為黨員，他也希望黨主席及相關者，為強化徵召決策可勝選之決心，在723大會時，正式向所有黨代表宣告，會承擔萬一敗選的所有政治責任。