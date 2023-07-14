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遭質疑藍皮綠骨 侯友宜：我父親是榮民為國家打過仗

記者屈彥辰／台北14日電
國民黨總統參選人侯友宜（左）14日接受媒體人唐湘龍（右）廣播專訪，侯自曝自己的父親是榮民，且有榮民證，面對藍皮綠骨質疑，他也不逃避。（圖：侯友宜競選辦公室提供）
國民黨總統參選人侯友宜（左）14日接受媒體人唐湘龍（右）廣播專訪，侯自曝自己的父親是榮民，且有榮民證，面對藍皮綠骨質疑，他也不逃避。（圖：侯友宜競選辦公室提供）

國民黨總統參選人侯友宜今早接受媒體人唐湘龍廣播專訪，侯自曝自己的父親是榮民，有榮民證，且為國家打過仗；面對「藍皮綠骨」質疑，他也不逃避，直說只要衷心為中華民國做事，不論哪個黨執政，都用專業盡職責。

侯友宜表示，藍皮綠骨也不是今天才講，講了很多年，他在國民黨執政時逐步升遷，民進黨執政也往上升遷，當警察保護民眾有錯嗎？只要衷心為中華民國做事，不論哪個黨執政，都用專業盡職責。

侯友宜說，公職生涯裡，他只有一個信念就是為國家做事，他當新北市副市長也是努力做事，除弊、關懷社會福利、強化社會安全網等，在八仙塵爆時也努力在短時間內降低死傷，做事態度不應分黨派。所以他從來不解釋，解釋會妨礙到做事，何必解釋那麼多？還有人說看到他簽民進黨的入黨申請書。

侯友宜自曝自己的父親事實上是榮民，他的父親在賣豬肉，哪知道他是榮民，且真的有榮民證。他說，他每天幫父親賣豬肉，手弄得油膩膩的，每天都是這樣，父親也不苟言笑，他都嚇得要死。到他40幾歲時，有一天他的父親拿榮民證給他看，他還開玩笑說「騙來的」，他父親還有點驕傲的說，「你不知道我為國家打過仗」。

侯友宜提到，他的父親會講日本話，他的父親說二戰以後回到台灣開始要徵兵，他的父親有機械知識便去報考，錄取後到青島海軍軍官學校受短期班訓練，當時國軍要接收軍艦，他協助修輪機，後來國共內戰爆發，一路從山東、上海撤退回台灣。台灣當時徵陸軍的在國共內戰死滿多，後來他們卸甲歸田，在菜市場當長工，乾脆就租個攤位養孩子長大，侯傲然說，「榮民證的意義是有為國家做事」。

侯友宜 中華民國 國民黨

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