不滿餵藥案遭抹黑 幼師哭訴遭公審「要我們去死」

新北幼兒園餵藥案偵查終結不起訴，國民黨立委王鴻薇（右）13日與何姓幼教老師（左）舉行記者會，要求賴清德道歉，何老師一度哽咽。(記者許正宏／攝影)

新北幼兒園餵藥案偵查終結不起訴，國民黨立委王鴻薇昨與當事人之一何姓幼教老師舉行記者會，要求民進黨 總統參選人賴清德 道歉，何老師淚灑記者會場，哽咽表示過去一段時間接到幾百通「要我們去死」的電話，政治介入造成愈來愈多誹謗、未審先判，希望真相出爐後不再有政治人物造謠抹黑。

何老師表示，這次事情很多烏龍，種種指控是非常大的罪名，尤其老師是社會用高道德標準檢視的工作，他們不知道會不會對未來造成影響，只希望政治人物不要再帶風向，正與律師研究是否提告時代力量立委王婉諭及兒童權益促進協會創會理事長王薇君。

何老師說，過去一段時間收到很多威脅，接到幾百通電話要他們去死、罵他們良心到底在哪，「但沒有做的事就是沒有做」。還有政治人物還在臉書上「改圖」，直接說他們餵毒，這些指責讓相信他們的家長、孩子及身邊親友傷心難過。

王鴻薇說，王婉諭與王薇君曾舉行記者會，公布幾位老師的姓名、照片，很多政治人物利用此事做政治操作，「請問良心到哪裡？」王鴻薇說，未經司法調查，怎麼可以動用「私刑」，外洩老師個資 ，讓老師接受全民公審，要求賴清德及多名民進黨市議員、立委向幼教老師道歉。

王婉諭回應，她從未在記者會、社群發文或新聞媒體等任何管道指名道姓、公開照片，王鴻薇抹黑的說法，完全是子虛烏有，離譜至極。她尊重司法機關偵查結果，但過程中因社會輿論沸騰造成困擾、誤傷無辜，請大家不要指責無助的家長，不要攻擊第一線協助家長的人，她願一肩扛起，致上歉意。王薇君則無奈地說，她根本沒有老師們的個資，更無從去洩漏，要告就告吧。

時力立委陳椒華則說，對於偵查過程中，幼教老師們所承受的責難，身為時代力量決策委員，要致上最深的歉意。