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藍委拋「換侯」金溥聰回批：有「膿包」就擠掉

台灣新聞組／即時報導
新北市長侯友宜（左）與鴻海創辦人郭台銘（右）日前在台東見面，雙方禮貌握手，席間互動不多。（本報系資料照片）
新北市長侯友宜（左）與鴻海創辦人郭台銘（右）日前在台東見面，雙方禮貌握手，席間互動不多。（本報系資料照片）

國民黨立委鄭麗文拋出「侯下韓上」的「換侯」第一槍，並對國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰隔空嗆聲。金溥聰昨表示，「換侯已經是不可能」，現在還有許多人在鬧；金強調，挑撥是打仗大忌，若不解決會持續到7月23日國民黨全代會後，「就像青春痘一樣，膿包一定要擠出來」，否則對獲勝是非常大的阻礙。

鄭麗文昨接受媒體人王淺秋廣播專訪時表示，她支持韓國瑜的原因是上次總統大選，韓國瑜有500萬票的基礎，藍營現在可能沒有任何人有這樣的基礎。支持郭台銘的朋友、中南部大咖，過去都非常力挺韓國瑜，韓有能力跟他們交心，進行整合跟團結，而不是一味祭出黨紀。

鄭麗文說，她覺得很奇怪，「到底是犯了哪一條黨紀，不能支持韓國瑜嗎？」國民黨內有人公開說要支持民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，他們都不是黨員，甚至是別黨黨主席，反而她希望韓國瑜出來卻受到最大壓力。

金溥聰昨天受網路節目專訪時，對輔選侯友宜和輔選前總統馬英九最大的不同為何，金溥聰表示，最大的差別是「現在內部有矛盾」，須在短時間內弭平歧見。

金溥聰表示，關鍵時刻，國民黨如果連支持者都在排斥自己人，就中了對方的計，對手隔山觀虎鬥，若不解決，就會持續到全代會以後。看在不服的人眼裡，侯友宜就是「強行通過」，心裡還是不服氣。

外界關注前晚侯友宜與鴻海創辦人在台東會面的情形，侯說，他們都是警察出身的眷屬，他本人也是警察，共同信仰的關公都是「重情、重義、重守信」，他們會一起對中華民國全力付出，讓國家安定。

對藍營「換侯」雜音，朱立倫昨表示，現在應槍口對外，近期「綠色特權」橫行，無所忌憚，原因就是要製造藍營內訌。

國民黨前秘書長李乾龍昨也說，郭台銘若執意參選，就會「三輸」，輸掉信用、台灣和平、企業，讓賴清德躺著都選上。

國民黨 韓國瑜 侯友宜

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