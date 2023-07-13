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批賴清德「走入白宮說」 柯文哲：選總統非應徵外傭

記者楊適群／高雄13日電
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲12日南下高雄參訪企業。（記者楊適群／攝影）
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲12日南下高雄參訪企業。（記者楊適群／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲昨天造訪前高市議員朱挺玗的公司「海裕屋」，柯文哲在參訪後針媒體提問，在臉書上指賴清德副總統提到，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」柯認為，台灣的總統應帶領台灣走向世界，我們是要當台灣的總統，不是選美國州長，更不是應徵白宮的外傭。

柯文哲昨天下午參訪「海裕屋」，由朱挺玗向柯團隊簡報公司營運並帶領參觀廠房。會後柯文哲針對國民黨內訌，且中常委想提議連署藍白合作，柯表示，國民黨的家務事，沒有權利、沒有理由去做評論。至於藍白合已聽超過半年，誰代表藍？到底要怎麼合作？從來沒聽過，民眾黨都已經自己提名了，要怎麼談？

至於日前柯文哲口誤，將自民黨參議院幹事長少了「參議院」三個字，柯回答，他去日本訪問，有圖有真相，去拜訪的是參議院自民黨幹事長世耕弘成，又沒有說去拜訪自民黨另一個幹事長，然後不曉得那個媒體說他去拜訪自民黨另一個幹事長，然後開始做新聞，「我講A，你就講B，然後再說我出來否認B」，講的好像他在說謊的樣子。

柯強調，他沒有講到「參議院」，只說他遇到自民黨幹事長，可是根本沒有講人名，但卻故意另一個幹事長的名字報出來，他覺得這樣是以訛傳訛。

柯嘆，台灣每天新聞這種樣子操作，坦白講，媒體全部被控制了，他也不曉得的怎麼辦？這種穿鑿附會、以訛傳訛要節制。

柯文哲 參議院 白宮

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