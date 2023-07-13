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「希望韓能出來」鄭麗文：我閉嘴明天侯民調就30％嗎？

記者程遠述／台北13日電
國民黨立委鄭麗文開出「換侯」第一槍，鄭麗文12日受訪表示，自己希望高雄市前市長韓國瑜能出來，是為了國家存亡關鍵時刻要下架民進黨，沒有個人未來、去留的考量因素。(本報資料照片)
國民黨立委鄭麗文開出「換侯」第一槍，鄭麗文12日受訪表示，自己希望高雄市前市長韓國瑜能出來，是為了國家存亡關鍵時刻要下架民進黨，沒有個人未來、去留的考量因素。(本報資料照片)

國民黨立委鄭麗文日前提出「換侯」引起藍營議論。鄭麗文昨受訪表示，自己希望高雄市前市長韓國瑜能出來，是為了國家存亡關鍵時刻要下架民進黨，沒有個人未來、去留的考量因素。鄭麗文也說，不要為難國民黨總統參選人侯友宜，侯不適應現在媒體文化跟選戰文化，跟當下總統選舉文化格格不入「我閉嘴了，明天侯友宜民調就30％嗎？」

被問到侯友宜競辦執行長金溥聰批評鄭麗文分化團結，鄭麗文則說，自己是為大局考量，沒有個人因素，金溥聰劃錯重點，也不需要無謂猜疑浪費時間，他覺得很可惜，金溥聰不要在這時候氣急敗壞、找人出氣，他看金溥聰上節目，也沒聽到任何有建設性建議，他覺得不多做回應，不用轉移焦點「他（指金溥聰）跟我都不是主角、也不是重點 」

鄭麗文受訪時表示，她原本絕對挺侯，但他建議黨中央儘速讓侯友宜就戰鬥位置、也不要治絲益棼，把鴻海創辦人郭台銘「撩出來」種下分裂種子，都沒人聽她建議，對於侯友宜徵召後一個半月就民調墊底、支持度低迷，她也很驚訝，但必須面對現實。

鄭麗文說，侯友宜和現在總統選舉文化格格不入，他也擔心會兩頭空，侯友宜是很好的新北市長，國民黨不要像「灰犀牛理論」，面對龐然大物衝到眼前時沒法應對，應該「趕快換位子」，不要假裝問題不存在。

被問到是否擔心黨紀，鄭麗文指出，他是冷靜思考過才出來說實話，他心中沒有個人考量，支持度墊底也不是她造成，這種高壓方式要求閉嘴、封口都不是解決之道，應以大局為重當機立斷，向人民證明國民黨處理危機能力和肩膀。

鄭麗文指出，國家風雨飄搖，不要再重演在野「網內互打」，最後像當年前總統陳水扁當選一樣，保送民進黨總統參選人賴清德當選，導致小孩未來要上戰場當炮灰，他也不贊成現在好像要「打郭、打柯（指民眾黨總統參選人柯文哲）」

鄭麗文強調，國民黨內還有一個很強的母雞就是韓國瑜，而且現在和當年「換柱」不同，還沒走完全代會法定程序，所以現在還來得及，他相信韓國瑜能喚起支持者熱情、領導議題，甚至更能夠整合在野，且不少國民黨高、中、基層這期間都有跟他表達相似看法。

侯友宜 國民黨 韓國瑜

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