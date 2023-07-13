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新聞評論／一錯再錯 是誰養大了「翁達瑞」？

聯合新聞網重磅快評
新竹市長高虹安宣布美國大聯盟場務專家Chad Olsen，將來台進行新竹棒球場檢測評估。圖為新竹棒球場。（本報資料照片）
新竹市長高虹安宣布美國大聯盟場務專家Chad Olsen，將來台進行新竹棒球場檢測評估。圖為新竹棒球場。（本報資料照片）

新竹市長高虹安宣布美國大聯盟場務專家Chad Olsen將來台進行新竹棒球場檢測評估，自稱美國大學教授「翁達瑞」的陳時奮發文稱Olsen不過只是造景公司第一線工頭，但馬上被網友打臉，如同去年新竹棒球場開賽造成三名球員受傷而宣布停賽，翁達瑞卻貼文質疑球員受傷不嚴重，職棒球員工會小題大作，背後有不良政治動機，引發網路炸鍋。上次翁達瑞道歉了，但這次呢？  

翁達瑞發文指稱，高虹安說的美國大聯盟場務專家Chad Olsen與美國職棒大聯盟毫無關係，其任職的BrightView公司沒有棒球場設計興建經驗，Chad Olsen根本不是棒球場務專家，「講白一點，Chad Olsen不過是公司的第一線工頭，管理草皮維修工人」。

翁達瑞的說法很快被網友打臉，酸他要當側翼也好歹查一下資料，光是BrightView跟MLB有沒有關聯?Google關鍵字一查就有資料，網友還貼出網址與新聞資料，表示BrightView被任命為MLB的官方現場顧問，曾將英超聯賽西漢姆聯足球俱樂部的主場、倫敦體育場改造成MLB級別的球場，Chad Olsen還曾因執行興建大聯盟致敬復刻凱文科斯納電影夢幻成真的玉米田棒球場等案被致謝。

翁達瑞號稱是美國教授，宣稱自己雖然41歲才取得博士，但任教期間在六本頂級期刊中論文發表篇數，超過台大管院所有教授。如果這是事實，何以Google一下就可以找到的資料，他都可以把大聯盟場務專家說成造景公司第一線工頭、管理草皮維修工人，這應該不是能力的問題，而是心態的問題。

去年7月，翁達瑞因為挺林智堅挺過頭而出糗，新竹棒球場明明還在驗收卻開賽，導致三位球員受傷，主辦單位只好宣布停賽，連林智堅和沈慧虹都道歉了，翁達瑞卻質疑球員都是皮肉之痛，中華職棒球員工會宣布停賽背後有不良政治動機。沒想到一番質疑的發言後座力強大， 他才趕緊發聲明致歉，承認自己的質疑泛政治化，不是學者該有的評論態度。

其實，翁達瑞「一犯再犯」這種低級錯誤，和他只問顏色、好為綠營側翼的政治立場有關。去年九合一選舉期間，他也先後指稱國民黨高雄市長候選人柯志恩及民眾黨新竹市長候選人高虹安的論文涉及抄襲而挨告，結果南北檢方分別以「法律要件不符」、「屬可受公評之事」處分不起訴，輕輕帶過，柯、高二人只能對司法感到失望。    

翁達瑞未能證明高虹安論文抄襲，事後還不放過高虹安，又再委託律師對高提起誣告自訴，但從他輕率指稱大聯盟場務專家是工頭、球員只是皮肉之痛的舉措來看，這項自訴可能浪費司法資源的成分居多，但法院又不能不受理。民眾不禁要問：到底是誰養大了翁達瑞？ 

MLB 林智堅 Google

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