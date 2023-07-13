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互道好久不見 藍營看到和的機會？

記者卜敏正
國民黨5月徵召新北市長侯友宜（右）參選總統後，侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘（左）12日晚首度在台東見面，兩人禮貌敬酒，互動不多。(記者劉學聖／攝影)
國民黨5月徵召新北市長侯友宜（右）參選總統後，侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘（左）12日晚首度在台東見面，兩人禮貌敬酒，互動不多。(記者劉學聖／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘12日晚在眾人期待下同框，兩人從最初僅微笑、眼神交流、相互敬酒，到致詞互動、握手致意，侯友宜雖保持微笑但表現含蓄，相對而言，郭台銘更熱絡放得開，雙方互動雖不多、但總讓藍營能看到「和的機會」？

侯、郭自5月至今已兩個多月未見面，透過台東前縣長吳俊立、議長吳秀華穿針引線，終於邀請兩人昨天同訪台東、同桌用餐，但侯友宜、郭台銘「巧遇」後，侯仍保守拘謹，未主動打招呼、僅保持微笑，直到最後郭台銘致詞，侯才稍微放得開、揮手致意。

相對而言，郭台銘表現就較自在、揮灑自如，侯友宜致詞時、郭自若用餐，上台同樣以「好久不見」開場，但戲稱「巧遇」侯市長，除稱讚侯為新北市的付出，也幽默表示「搭私人飛機來台東」，不知道侯在此、要趕飛機，「不然可以搭載一程」，令台下眾人莞爾。

兩人同桌時間約40餘分鐘，並沒有熱絡互動，從用餐敬酒、相互問候，現場看到更多的是相敬如賓，也讓部分藍營人士糾結憂心。

「能夠見面就是好事！」身為地主的台東縣議長吳秀華坦言，就是順水推舟，趁著這次正副議長聯誼會，大家都希望侯、郭能見面；前縣長吳俊立更直言，「真心希望兩人能夠合，只有團結才有機會贏」。

吳俊立強調，只要有機會見面、有機會說清楚，雙方就不會尷尬，「上面老闆合了、底下的人也不會再亂放話」，這也是他想促成侯、郭見面的主因，但對於下一步，他則含蓄表示「還要努力！」

郭台銘 侯友宜 國民黨

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