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連署僅一人出席 挺郭派未提案 嗆下周中常會見

台灣新聞組／台北13日電

部分國民黨挺郭派中常委昨天原本擬在中常會提案，要求黨中央執行三階段整合作業，整合出一組最強參選人，但最後未提出；中常會現場僅有一位連署該案的中常委到場，其餘全部缺席。國民黨主席朱立倫在公開發言時重申，「換侯」是謠言，絕對不會換侯。

是否要延到下周再提案？提案人、中常委游家富說不知道；連署提案的中常委邱素蘭受訪也笑稱不知道。據了解，「挺郭」或「換侯」派中常委仍未放棄，嗆一定會提，「下周見」，就等下周三中常會揭曉。

這項提案由中常委游家富提出，中常委沈智慧、邱素蘭、周孟蓉、鄭任宗、楊博仁、侯彩鳳、范成連簽署。不過昨天中常會現場，有連署的中常委僅有邱素蘭一人到場，其餘人全數缺席；邱素蘭表示，不知道其他人為何沒出席，也沒人告訴她提案要暫緩。

邱素蘭說，提案不是要「換侯」或「卡侯」，大家都希望國民黨好，只是認為侯友宜民調一直起不來，所以希望恢復三階段整合，能拉起侯友宜民調，大家就放心了。她認為，全代會還是會通過提名侯友宜，會尊重黨主席，既然已經提名了，只是來刺激一下，希望朱立倫能幫忙整合。

然而中常會上，有三位「挺侯」中常委發言，希望不要再有檢討參選人的聲音，而是應該團結勝選。

朱立倫強調，「國民黨絕無可能換侯，也絕對不會卡侯」，近來一些謠言、惡意的放話，絕對不是事實，所有的關心、所有的提案，都是在幫國民黨總統參選人侯友宜，所有的活動都是在挺侯，希望侯友宜能夠更好、更強。

對於「換侯說」不斷延燒，侯友宜昨受訪強調，「我是國民黨徵召出來的總統參選人，黨員支持黨中央徵召的參選人是理所當然。」面對2024，大家要團結。

游家富接受電話訪問強調，他沒有要「換侯」，但朱立倫應該趕快去整合，這麼簡單的事情要搞成這樣？

為了降低壓力，反侯中常委的提案內容，已避開「換侯」字眼，提案中並說明，有60%的民眾希望政黨輪替，要求黨中央遵照今年初向全民宣示的總統提名三階段論。

原本號稱連署過半要提案，最後差點演出中常會空城記，不過參與連署中常委仍宣稱，沒人撤簽，原本連署的有17位中常委，正在爭取過半的第18位中常委，而提案發動的時間原本就訂在下周。

國民黨 侯友宜 民調

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