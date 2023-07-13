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餵藥案真相大白 侯友宜當思考如何挽回選票

記者王慧瑛

國民黨總統參選人侯友宜因黨內紛爭加上餵藥案衝擊而民調大跌，歷經近兩個月的亂流，終於在新北檢方不起訴後稍微喘口氣。面對民進黨無所不用其極的選舉招式，侯陣營必須快速而有力的回擊，以免惡性效應擴散到難以挽回。

餵藥案從一開始就被藍綠陣營視為「恩恩案」翻版。侯營認為綠營政治介入只會適得其反，綠營卻視為打侯契機，打有效果、沒打也不會更差。不料，在綠營中央到地方猛攻下，侯營幾無招架之力，市府和選辦回應軟弱，在民進黨困擾於性騷擾案時，侯友宜支持度竟無起色，發現事態嚴重已經來不及。

撕裂社會讓無辜基層人員承受苦果，民眾並不樂見，偏偏用政治手段破壞社會信任以攫取政治或選舉紅利卻是綠營擅長，民進黨在餵藥案中運用得淋漓盡致，一波波組織化攻勢，讓侯市府和幼兒園教師們成為萬惡不赦的罪人，迄今仍有人在各個社群議題下註明「勿忘餵藥案」。

侯友宜身兼新北市長，綠營勢必鎖定市政議題圍攻，府院黨又不時火力掩護，讓侯營左支右絀。在此嚴峻形勢下，侯市府依然未警覺嚴重性，處事慢半拍，暴露侯團隊「懂政策卻不懂政治」的盲點。

如今餵藥案暫時落幕，侯友宜在選戰節奏、團隊戰力和藍營整合上也須吹起反攻號角，依序清理各個戰場、打出政黨對決氣勢、挽回流失藍營票源和軍心，這樣才有機會逆轉頹勢。

侯友宜 民進黨 性騷擾

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