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藍徵召後…侯、郭首會面 同桌半小時沒交談互動冷

台灣新聞組／台東13日電
國民黨5月徵召新北市長侯友宜（右）參選總統後，侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘（左）首度在台東見面，雙方禮貌敬酒，互動不多。（記者劉學聖／攝影）
國民黨5月徵召新北市長侯友宜（右）參選總統後，侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘（左）首度在台東見面，雙方禮貌敬酒，互動不多。（記者劉學聖／攝影）

國民黨5月徵召侯友宜參選總統後，與鴻海集團創辦人郭台銘昨晚首度見面。兩人受邀到台東出席全國正副議長聯誼會晚宴，同坐主桌逾半小時沒交談，侯友宜致詞直言「這兩個月用各種形式相約見面，不得其門而入，台東人的熱情讓我有機會、也很開心看到郭董事長。」郭微笑不語，隨後致詞則說在台東巧遇侯，還說好久不見，侯則揮手致意，兩人相敬如賓。

昨晚台東縣議會主辦的全國正副議長聯誼會，侯友宜、郭台銘受邀都被安排坐在主桌，但兩人中間隔著饒慶鈴、台東縣議長吳秀華、新北市議長蔣根煌、台東前縣長吳俊立四人。

侯友宜致詞說，「郭董事長，我們已經好久不見，大家熱烈掌聲歡迎郭董事長」，5月17日後，這兩個月他用各種形式相約見面，但不得其門而入，台東人的熱情讓他有機會也很開心看到郭董事長，郭和他有相同警察背景，更重要是「我們都是中華民國派，為了兩岸和平繁榮永續大家一起努力，有共同信念、目標，齊心齊力往前走」。

侯友宜說，郭台銘是經濟產業非常重要的領導人，不斷推動台灣經濟能量，非常敬佩，還說「當警察的就是信仰關公」，郭台銘也信仰關公，重情、重義、重承諾，共同目標是中華民國。

接著，郭台銘上台致詞說，沒想到巧遇「侯市長」，並對侯說「好久不見」，侯則向郭揮手回應。郭台銘說，新北市過去這麼多年來在侯友宜帶領下，井井有條、蒸蒸日上，要給新北市長、議長鼓掌。

侯、郭等人隨後上台與大家一起敬酒，直到此時兩人才握手、敬酒，但互動不多，稍後侯友宜即先離開會場趕飛機；先前郭台銘致詞時曾說，他不知侯要趕回去，不然可以搭載侯一程。

侯郭的距離 新北市長侯友宜（左）與鴻海創辦人郭台銘（右）兩人在台東見面，雙方座位...
侯郭的距離 新北市長侯友宜（左）與鴻海創辦人郭台銘（右）兩人在台東見面，雙方座位隔了四人。（記者劉學聖／攝影）

郭台銘 侯友宜 中華民國

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