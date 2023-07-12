記者求證文件 國防部看會議紀錄：不是常用軍語

有消息來源向本報系聯合報提供文件顯示，美國要求台灣國防部 投資建設新型P4實驗室，建立研發生物戰劑能力，本報記者接獲訊息後，審慎看待此訊息，為了求證訊息的真實性，7月7日下午，記者向國防部軍事發言人孫立方查證有關P4實驗室一事。

7月8日中午前，國防部回應聯合報記者說明如下：一、預醫所（國防醫學 院預防醫學研究所）以執行傳染性疾病之病原的偵檢、防護及治療任務為主。同時，研發生物戰劑之偵檢試劑，以強化防衛性生物戰劑偵檢能力。二、有關美國疑敦促我研發戰劑之消息非屬事實。

7月8日中午，記者第二度查證，並將會議紀錄具有爭議的研發生物戰劑能力等相關文件，出示給國防部，希望國防部能協助證實此文件的真假。

但直到7月9日上午10時前，國防部才二度回應，一、本部第四級實驗室主要是針對傳染性疾病之病原進行偵測、防護及治療為主，刻正規劃建置符合生物安全之研發處所。二、由美方協助規畫審查之傳聞非屬事實。

記者兩次查證詢問，國防部都對研發生物戰劑部分，表達否認態度，但未針對會議文件評論真偽。國防部兩度回應媒體時，完全未提中華民國 政府曾經簽屬反生物戰劑公約。

不過，國防部今天指流出的「會議紀錄」引用國防部發言使用「坦克」、「各軍總部」、「軍火採購」均非國軍常用軍語，並指內容拼湊且缺乏連貫性，語法類似偽造之錯假訊息，顯非事實。