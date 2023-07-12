傳美促台研發生物戰劑 總統府否認：疑陸操弄假訊息

南海工作會議紀錄全文 有消息來源向本報爆料指出，美國要求台灣國防部投資建設新型Ｐ４實驗室，祕密建立研發生物戰劑的能力。(本報記者攝影)

本報系聯合報接獲讀者提供會議紀錄，指去年6月23日，時任行政院長蘇貞昌主持召開南海工作會議表示，新冠確診暴增影響民意支持度，總統指示針對近期影響民進黨 執政形象的問題，包括進口黑心快篩、台輸中石斑魚含禁藥、接連發生國防相關事件等，尤其年底選舉對民進黨可視為明年總統大選前哨戰，必須謹慎解決問題。該會議紀錄並提到，依美方要求台灣研發生物戰劑能力，規畫新建生物安全第四等級實驗室（P4）。

針對報導，總統府今天發出聲明，指根本沒有南海工作會議，更沒有所謂的「會議紀錄全文」，總統府發言人林聿禪指，文件格式非政院會議慣用格式，多處用字遣詞更非我國常用，相關樣態與近期中國大陸透過造假公文書操弄假訊息的模式相符。

據取得的會議紀錄顯示，該會議由蘇貞昌主持，由於距離去年縣市長選舉僅幾個月，會議討論偏向如何維繫政局穩定。這項會議討論天弓三型飛彈與愛國者飛彈的戰備問題，有關北部沿海風力發電機可能干擾國軍對空飛彈照明雷達運作，早在會議之前，已被媒體發現，就在會議前三天媒體刊出相關議題，顯示這個會議討論的都是當時與政府的重要問題，國防部 盼政治人物不要介入風機工程，以免影響戰備。

紀錄顯示會中討論到兩樣牽涉美方事項，一是美台商會建議解除疫情入境管制，由衛福部將染疫人數降低，才能有開放條件。另外一起引發爭議的是國防部報告國防醫學 院預防醫學研究所的研發生物戰劑能力，國防部完成規畫，美方將派員協助審查規畫案。