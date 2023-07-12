傳美促台研發生物戰劑 總統府否認：疑陸操弄假訊息
本報系聯合報接獲讀者提供會議紀錄，指去年6月23日，時任行政院長蘇貞昌主持召開南海工作會議表示，新冠確診暴增影響民意支持度，總統指示針對近期影響民進黨執政形象的問題，包括進口黑心快篩、台輸中石斑魚含禁藥、接連發生國防相關事件等，尤其年底選舉對民進黨可視為明年總統大選前哨戰，必須謹慎解決問題。該會議紀錄並提到，依美方要求台灣研發生物戰劑能力，規畫新建生物安全第四等級實驗室（P4）。
針對報導，總統府今天發出聲明，指根本沒有南海工作會議，更沒有所謂的「會議紀錄全文」，總統府發言人林聿禪指，文件格式非政院會議慣用格式，多處用字遣詞更非我國常用，相關樣態與近期中國大陸透過造假公文書操弄假訊息的模式相符。
據取得的會議紀錄顯示，該會議由蘇貞昌主持，由於距離去年縣市長選舉僅幾個月，會議討論偏向如何維繫政局穩定。這項會議討論天弓三型飛彈與愛國者飛彈的戰備問題，有關北部沿海風力發電機可能干擾國軍對空飛彈照明雷達運作，早在會議之前，已被媒體發現，就在會議前三天媒體刊出相關議題，顯示這個會議討論的都是當時與政府的重要問題，國防部盼政治人物不要介入風機工程，以免影響戰備。
紀錄顯示會中討論到兩樣牽涉美方事項，一是美台商會建議解除疫情入境管制，由衛福部將染疫人數降低，才能有開放條件。另外一起引發爭議的是國防部報告國防醫學院預防醫學研究所的研發生物戰劑能力，國防部完成規畫，美方將派員協助審查規畫案。
對此，總統府發言人林聿禪表示，基於國際公約與人道精神，台灣從來不會也沒有任何研製生物戰劑的計畫；行政院前院長蘇貞昌則在臉書表示，外傳美方促台灣研發生物戰劑的言論並非事實，更無參加祕密會議。
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