郭台銘提三國：馬超、韓遂兩敗俱傷

國民黨 秘書長黃健庭日前自爆向鴻海創辦人郭台銘 提B計畫，若未被徵召參選總統就任不分區立委，兩人一度唇槍舌戰。郭台銘表示，他對於國民黨高層，始終真心付出，並無任何怨言，但近日卻有人在操作非綠陣營敵對；他呼籲，不必要的攻訐與捏造到此為止，盼攜手下架民進黨 政府。

郭台銘在臉書表示，前天深夜，他想起《三國演義》馬超與韓遂的故事。曹操欲趁劉備取西川的機會，出兵江東，卻未料馬超、韓遂起兵從背後突擊。基於昔日之情，曹操於是請韓遂出陣對話，足足聊了一個時辰，儘管未聊任何軍情，但這讓馬超起了疑心。

郭台銘說，隨後，賈詡又獻計，要曹操親筆撰信給韓遂，並在文中機密處全部改抹。馬超聞訊而來，直接向韓遂索閱該信。果然，一介勇夫馬超看了被塗改的信件之後，疑心大增，而後兩人心生間隙，彼此追殺，曹操隨後趁機攻入，大敗馬超。

郭台銘說，這是《三國演義》著名的離間計，為了達到自己的目的，不惜說謊、挑撥他人之間的矛盾，使其兩敗俱傷。

郭台銘強調，在國民黨提名總統參選人之後，他仍然十分關心中華民國與國民黨的未來，因為唯有非綠陣營的整合與團結，方能下架民進黨。

郭台銘表示，然而近日有心人士的居中挑撥、抹黑、扭曲，這明顯是在操作非綠陣營的敵對，鷸蚌相爭，將使得漁人得利，他對此感到憂心與痛心。

郭台銘呼籲，不必要的攻訐與捏造到此為止，盼彼此能共同努力，希冀彼此團結一心，共同呼應民意，攜手對抗積腐已深的民進黨政府。