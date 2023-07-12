我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

郭台銘提三國：馬超、韓遂兩敗俱傷

記者劉宛琳／台北12日電

國民黨秘書長黃健庭日前自爆向鴻海創辦人郭台銘提B計畫，若未被徵召參選總統就任不分區立委，兩人一度唇槍舌戰。郭台銘表示，他對於國民黨高層，始終真心付出，並無任何怨言，但近日卻有人在操作非綠陣營敵對；他呼籲，不必要的攻訐與捏造到此為止，盼攜手下架民進黨政府。

郭台銘在臉書表示，前天深夜，他想起《三國演義》馬超與韓遂的故事。曹操欲趁劉備取西川的機會，出兵江東，卻未料馬超、韓遂起兵從背後突擊。基於昔日之情，曹操於是請韓遂出陣對話，足足聊了一個時辰，儘管未聊任何軍情，但這讓馬超起了疑心。

郭台銘說，隨後，賈詡又獻計，要曹操親筆撰信給韓遂，並在文中機密處全部改抹。馬超聞訊而來，直接向韓遂索閱該信。果然，一介勇夫馬超看了被塗改的信件之後，疑心大增，而後兩人心生間隙，彼此追殺，曹操隨後趁機攻入，大敗馬超。

郭台銘說，這是《三國演義》著名的離間計，為了達到自己的目的，不惜說謊、挑撥他人之間的矛盾，使其兩敗俱傷。

郭台銘強調，在國民黨提名總統參選人之後，他仍然十分關心中華民國與國民黨的未來，因為唯有非綠陣營的整合與團結，方能下架民進黨。

郭台銘表示，然而近日有心人士的居中挑撥、抹黑、扭曲，這明顯是在操作非綠陣營的敵對，鷸蚌相爭，將使得漁人得利，他對此感到憂心與痛心。

郭台銘呼籲，不必要的攻訐與捏造到此為止，盼彼此能共同努力，希冀彼此團結一心，共同呼應民意，攜手對抗積腐已深的民進黨政府。

郭台銘 國民黨 民進黨

上一則

白飯之亂 北科大生怒辦飯桶王賽 教部：曾有人吃到喪命

下一則

外役監條例修法 侯友宜批「優先」變「幽靈」

延伸閱讀

國民黨秘書長爆不分區立委B計畫 郭辦：未曾私相授受

國民黨秘書長爆不分區立委B計畫 郭辦：未曾私相授受
尊郭變成打郭？藍營整合恐愈弄愈僵

尊郭變成打郭？藍營整合恐愈弄愈僵
侯友宜喊團結 「多次與韓國瑜聊電話」

侯友宜喊團結 「多次與韓國瑜聊電話」
柯文哲：郭台銘要併購民眾黨 我「怕到不敢接電話」

柯文哲：郭台銘要併購民眾黨 我「怕到不敢接電話」

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
FT報導指出，隨著中國擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社

FT：憂心台海衝突 台富人開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

2023-07-04 16:50
國務院領務局11日更新對台旅遊警示，並未調整警示層級，而是移除網頁提到的「國家」（country）字眼。（圖片來源／國務院，製圖／張文馨）

刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字

2023-07-11 21:42

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記