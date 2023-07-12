我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

換侯？藍中常委提案整合 金溥聰批：司馬昭之心

台灣新聞組／台北12日電
國民黨持續內亂，據了解，有中常委改出招「卡侯」。(本報資料照片)
國民黨持續內亂，據了解，有中常委改出招「卡侯」。(本報資料照片)

部分國民黨中常委今天擬在中常會以臨時動議方式提案，要求黨中央確切落實公平、公正、公開方式，執行黨內、泛藍、非綠聯盟等三階段整合作業，整合出一組最強參選人；據黨中央了解，約有六、七位中常委連署提案。該提案由中常委游家富提案，已有中常委沈智慧、周孟蓉、范成連、邱素蘭、鄭任宗等人連署。此事是否能成，關鍵點在主席朱立倫，朱可裁示不處理，卻也可按程序走，令事件發酵，形成風暴。

提案中常委私下指出，目前有十幾位中常委連署，將在今天中常會前爭取到過半的18位中常委連署，如果連署沒有過半，傾向不會提出。

據了解，該提案指出，為整合非綠力量完成政黨輪替，中央黨部應該以公平、公正、公開方式執行「黨內、泛藍、非綠聯盟」等三階段總統提名作業，兩個月內邀侯友宜、所有非綠政黨與有志之士一起參與第三階段整合，組織「下架民進黨大聯盟」，共同推出一組最強候選人對決民進黨，完成2024政黨輪替的歷史任務。

黨內人士指出，雖然提案全篇沒有「換侯」二字，不過在國民黨已經提名自己的參選人後，該提案還直指要整合出「一組最強候選人」，且非綠聯盟中目前就是侯友宜民調最弱，等同對黨內參選人的不認同，就是變相卡侯。

不具名中常委坦言，今天若有「卡侯案」，就是在幫郭台銘製造敗部復活的機會，當初中常會已授權朱立倫徵召總統參選人，而且5月中常會通過徵召侯友宜時無人反對，此時意圖更換徵召人選，只是添亂，不但正當性不足，也無助於黨內團結、整合。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨天被問到，黨內近期不斷有人提「換侯」，是否該受黨紀處分？金溥聰表示，有些人都打著為黨名號，但明眼人都看得出背後動機不單純，黨主席朱立倫講得清楚，相關言論會送考紀會處理，已有人檢舉，考紀會正在處理、調查，如有違反黨的紀律就處分。

傳中常會上將有中常委提案連署，金溥聰表示，這是明知不可為，還要堅持做，司馬昭之心，明眼人都看得出來，在製造分化，居心叵測。

侯友宜昨天說，希望對中央執政非常不滿的好朋友們，大家能夠團結在一起，一起共同面對，讓政府因下架民進黨會做得更好；比賽過程中難免會有些障礙，但自己不但會超越障礙往前衝，更會凝聚所有力量贏得勝利。

傳國民黨中常委提案「變相卡侯」，國民黨總統參選人侯友宜呼籲團結。(本報資料照片)
傳國民黨中常委提案「變相卡侯」，國民黨總統參選人侯友宜呼籲團結。(本報資料照片)

侯友宜 國民黨 民進黨

上一則

「民進黨只花81天護送轉外役監」國民黨批警命不如樁腳

下一則

勸郭台銘做大事不用做大官 曹興誠：搞不清該做的事別搗蛋

延伸閱讀

執政7年都不做 侯友宜轟賴清德擺爛

執政7年都不做 侯友宜轟賴清德擺爛
侯友宜喊團結 「多次與韓國瑜聊電話」

侯友宜喊團結 「多次與韓國瑜聊電話」
侯友宜休士頓後援會8月5日成立

侯友宜休士頓後援會8月5日成立
約韓國瑜3次見面碰壁？侯友宜：我們兄弟會再找時間

約韓國瑜3次見面碰壁？侯友宜：我們兄弟會再找時間

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
FT報導指出，隨著中國擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社

FT：憂心台海衝突 台富人開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

2023-07-04 16:50
國務院領務局11日更新對台旅遊警示，並未調整警示層級，而是移除網頁提到的「國家」（country）字眼。（圖片來源／國務院，製圖／張文馨）

刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字

2023-07-11 21:42

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記