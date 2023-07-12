換侯？藍中常委提案整合 金溥聰批：司馬昭之心

國民黨持續內亂，據了解，有中常委改出招「卡侯」。(本報資料照片)

部分國民黨 中常委今天擬在中常會以臨時動議方式提案，要求黨中央確切落實公平、公正、公開方式，執行黨內、泛藍、非綠聯盟等三階段整合作業，整合出一組最強參選人；據黨中央了解，約有六、七位中常委連署提案。該提案由中常委游家富提案，已有中常委沈智慧、周孟蓉、范成連、邱素蘭、鄭任宗等人連署。此事是否能成，關鍵點在主席朱立倫，朱可裁示不處理，卻也可按程序走，令事件發酵，形成風暴。

提案中常委私下指出，目前有十幾位中常委連署，將在今天中常會前爭取到過半的18位中常委連署，如果連署沒有過半，傾向不會提出。

據了解，該提案指出，為整合非綠力量完成政黨輪替，中央黨部應該以公平、公正、公開方式執行「黨內、泛藍、非綠聯盟」等三階段總統提名作業，兩個月內邀侯友宜 、所有非綠政黨與有志之士一起參與第三階段整合，組織「下架民進黨 大聯盟」，共同推出一組最強候選人對決民進黨，完成2024政黨輪替的歷史任務。

黨內人士指出，雖然提案全篇沒有「換侯」二字，不過在國民黨已經提名自己的參選人後，該提案還直指要整合出「一組最強候選人」，且非綠聯盟中目前就是侯友宜民調最弱，等同對黨內參選人的不認同，就是變相卡侯。

不具名中常委坦言，今天若有「卡侯案」，就是在幫郭台銘製造敗部復活的機會，當初中常會已授權朱立倫徵召總統參選人，而且5月中常會通過徵召侯友宜時無人反對，此時意圖更換徵召人選，只是添亂，不但正當性不足，也無助於黨內團結、整合。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨天被問到，黨內近期不斷有人提「換侯」，是否該受黨紀處分？金溥聰表示，有些人都打著為黨名號，但明眼人都看得出背後動機不單純，黨主席朱立倫講得清楚，相關言論會送考紀會處理，已有人檢舉，考紀會正在處理、調查，如有違反黨的紀律就處分。

傳中常會上將有中常委提案連署，金溥聰表示，這是明知不可為，還要堅持做，司馬昭之心，明眼人都看得出來，在製造分化，居心叵測。

侯友宜昨天說，希望對中央執政非常不滿的好朋友們，大家能夠團結在一起，一起共同面對，讓政府因下架民進黨會做得更好；比賽過程中難免會有些障礙，但自己不但會超越障礙往前衝，更會凝聚所有力量贏得勝利。