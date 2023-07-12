黑白集／郭董明修棧道 地方派系暗渡陳倉

鴻海集團創辦人郭台銘7月4日到屏東參訪，與屏東議長周典論和東隆宮董事長潘慶士「十指緊扣」。(本報資料照片)

國民黨 全代會前，「換侯、倒朱」陰謀聲不斷。親郭中常委的密會走漏風聲，看似見光死，實為營造四面楚歌之勢。密會主揪人是國民黨屏東縣議長周典論，他否認意圖舉事，說是擔心選情低迷，主張盡快「非綠整合」。

談起整合，周典論大有心得，去年選舉他和綠營老戰友潘孟安合作，力助周春米輾壓民進黨同志贏得縣長；他自己女兒也選上屏東市長，雙雙告捷。

民進黨在屏東長期執政，但周典論連三任議長，也是地方霸主。他二女兒掌屏東市長，三女兒是國民黨中常委，據傳小女兒有意爭取藍不分區立委。郭董能在屏東光鮮出發，周家當居首功。

侯友宜 一獲徵召立馬親訪周典論，周明確轉告：郭董不接受副總統及立法院長，提醒侯友宜慎思「郭柯配」後果。柯文哲 拒絕郭董併購後，周家操盤「換侯」，形同為郭台銘獨立參選鳴鑼開道，步步進逼。

郭董亮劍國民黨，周典論堪稱主要軍師之一。耐人尋味的是，他昔日同舟人潘孟安，正是賴營大軍師兩相遙看，好不曖昧。三腳督之局，柯文哲或具勝算；但若四方混戰，便註定是賴清德穩贏之局。

想當初朱立倫爭黨主席，也靠周典論率先勤王；豈料，竟成臥榻之側養虎貽患。非綠整合的包裝下，只見地方派系權力交易，看似幫郭董明修棧道，怎知渡向誰家陳倉？