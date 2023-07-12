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「我爸陳水扁」掛嘴邊 陳致中傳特權提前轉外役監

台灣新聞組／台北12日電
前高雄市議員陳致中（中）因洗錢、偽證罪，遭判刑定讞，今年5月入監服刑。(本報資料照片)
前高雄市議員陳致中（中）因洗錢、偽證罪，遭判刑定讞，今年5月入監服刑。(本報資料照片)

前總統陳水扁的兒子、前高雄市議員陳致中，因犯下洗錢、偽證等罪，遭判刑一年兩個月，於今年5月中旬入監。據與陳同監獄服刑、剛出獄的獄友爆料，指陳享有特權，一人一室，根本就像度假。陳致中入獄才兩個月，本應9月才能申請外役監，但消息指出，陳7月將提申請、8月應會獲准，若真屬實，又是另一種特權。

鏡週刊報導，陳致中今年5月11日進入高雄市燕巢區的高雄第二監獄服刑，當時副典獄長蔡鴻源公開表示，陳入獄後分配到新收舍房的兩人房，暫無室友，將等新收調查程序完畢後，才會幫他安排適合的室友。

不過，一名今年6月底剛從高雄第二監獄出獄的更生人C先生透露，監獄早已大爆滿，但直到他出獄那天，陳致中依然住在一人一間的舍房，如果這不是特權？什麼才是特權？

因酒駕入獄的C先生說，則被關在與陳鄰近的舍房，同樣是約兩坪大的空間，扣掉浴廁後只剩下一坪多，但他待的舍房一共擠了九個人，每晚打地鋪睡覺，連翻身都很困難。

此外，陳致中入獄後，媒體隨即報導，陳最快兩個月就可申請轉外役監、有望與前來探視他的眷屬同住。但C先生告訴本刊，一般受刑人只能在3、6、9、12月，申請轉外役監，陳5月11日入監，7月滿2個月，必須等到9月才能申請，但消息指出，陳7月就會申請、8月就會獲准，若真屬實，又是另一種特權。

除了特權爭議，C先生透露，和陳致中接觸過的獄友，私下都批評陳的態度囂張，常常把「我當議員」、「我爸是陳水扁」等掛在嘴邊，感覺十分高傲。

另一方面，據監獄規定，受刑人分成四級，剛入監是第四級，要到第三級才能購買收音機或掌上型電視機，一般受刑人至少要撐半年才能升第三級，但陳致中入監後一周，就有掌上型電視，能即時掌握新聞時事。

高雄第二監獄副典獄長蔡鴻源表示，因陳致中身分特殊，若同房獄友與他政治立場不同，可能發生衝突，所以新收期間才讓陳一人一房，但他6月底下工場後，已與另兩名獄友同房；放風時間都依規定，只是陳的時間和其他人錯開，才會造成誤解；掌上型電視部分，受刑人入監後即可購買，陳並沒有特權。

監獄 陳水扁

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