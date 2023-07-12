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「民進黨只花81天護送轉外役監」國民黨批警命不如樁腳

記者程遠述、屈彥辰、歐陽良盈、林銘翰、蔡晉宇／台北12日電
國民黨立院黨團11日點名民進黨立委在2020年提案修法，放寬外役監條例規定，讓高雄綠營大樁腳李清福轉服外役監。圖為李清福（中）當年就任高雄農田水利會長時，當時民進黨主席蔡英文（右）和時任高雄市長陳菊（左）前往祝賀。（本報資料照片）
國民黨立院黨團11日點名民進黨立委在2020年提案修法，放寬外役監條例規定，讓高雄綠營大樁腳李清福轉服外役監。圖為李清福（中）當年就任高雄農田水利會長時，當時民進黨主席蔡英文（右）和時任高雄市長陳菊（左）前往祝賀。（本報資料照片）

殺警案受刑人申請外役監獲准，外役監制度引起關注。國民黨立院黨團昨天表示，民進黨團在立法院擁絕對多數，2020年民進黨立委提案修法放寬讓同黨前中常委、高雄綠營大樁腳李清福進外役監；去年發生外役監逃犯殺警案後，民進黨立委陳歐珀搶到法案排審權後就「冷凍」外役監條例修法，「是不是三名員警的性命，都不如民進黨的一名大樁腳？」

國民黨立委林思銘指出，李清福當時是「累犯」，依法不能進外役監，民進黨立委邱志偉、許智傑、趙天麟及邱議瑩提案修法放寬限制；民進黨當年以人數優勢、僅花81天就快速通過修法。

被點名帶頭提案的許智傑表示，國民黨根本是胡亂拼湊，想要把天花板跟樓地板混為一談。許智傑指出，國民黨2014年完全執政時，修改外役監條例的「天花板」，放寬外役監的遴選到第三級重刑犯，「九年前殺警案的兇嫌，就是因為國民黨修法才能去外役監，怎麼牽拖到民進黨身上？」

許智傑說，民進黨2020年修改樓地板，讓第一次犯罪刑期在六個月以下者也有機會申請外役監，這是配合大法官第775號解釋的修法，當時在立法院審議也沒有異議，國民黨為了撇清政治責任企圖把樓地板跟天花板混為一談。

國民黨立委林為洲說，這項「放寬版」修法的連署人包括民進黨立委陳明文、陳歐珀、高嘉瑜、劉世芳、賴瑞隆、余天、管碧玲、陳瑩、吳琪銘、吳玉琴、李昆澤、林宜瑾、鍾佳濱與邱泰源。

林為洲表示，民進黨團當時修法就是為了李清福，李是高雄的地方大老，2017年因貪汙入獄，再上一次犯案是賭博罪；剛好2020年5月修法，同年6月李清福就申請外役監，同年9月進入外役監，同年12月請假出來，被拍到與監察院長陳菊、邱志偉等見面。

國民黨台北市議員徐巧芯質疑，2020年四個高雄幫的立委幫忙修法，李清福立刻申請、立刻通過，說彼此之間沒有關係、沒有串連，誰相信？國民黨立委賴士葆表示，李清福是監察院長陳菊的大樁腳，放寬版修法提案的立委，都號稱「菊系立委」。

陳菊昨天出席「監察院職權影片」開箱暨繪畫比賽頒獎典禮時表示，這次修法社會期待很高，立法院即將召開臨時會，下個會期也很快就要開始，修法尊重立法院職權，「愈快愈好」。

民眾黨團總召邱臣遠指出，根據2021年監察院調查報告，各外役監關押者中，貪汙犯、殺人犯及強盜犯合計高達近六成，行政院所提修法版本卻未將貪汙納入不得參與遴選，讓外界質疑是「為權貴預留後路」。

目前包括國民黨、民眾黨及時代力量，三大在野黨都主張立院臨時會應完成外役監條例修法，府院也表示可在臨時會討論，但民進黨團總召柯建銘卻表示最晚下會期可三讀，時代力量批蔡政府拔草測風向、選擇性處理修法，強調「不能淪為柯建銘憑個人好惡排法案」。

外役監淪權貴避風港？ 資料來源／記者整理 製表／司法社會中心、政治中心
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