外役監遴選 國民黨籲排除貪汙、經濟犯

外役監內貪汙、經濟犯是一般監獄的25倍，因而被批是「權貴政要的養生所」。圖為台南山上區的明德外役監。（記者劉學聖／攝影）

殺警案受刑人易寶宏獲遴選至外役監服刑引發輿論譁然，檢討外役監制度聲浪再起。國民黨 立委賴士葆昨天表示，應加嚴不得遴選至外役監的範圍，例如經濟犯、貪汙犯皆應被納入不得遴選範圍。國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，針對改善外役監制度，黨團主張加嚴不得遴選範圍，喊話「民進黨 到底要不要面對」？

國民黨團提出的修法版本，增列凡犯貪汙治罪條例之罪或重大經濟犯罪，依法應沒收或追徵的犯罪所得尚未追回者、加重詐欺罪或所犯最輕本刑為七年以上有期徒刑之罪，皆不得遴選為可移至外役監服刑的對象。

賴士葆認為，外役監實施逾50年，始終存在遴選是否公平、公正、公開的疑慮，即便法務部矯正署依遴選辦法規定處理，仍會另行考量其他因素，幫白領、經濟犯開後門。以實際案例來看，外役監當中有兩成是貪汙、經濟犯，這是一般監獄 的25倍，如此巨大的懸殊，就難杜悠悠之口，證實外役監就是權貴政要的養生所。

國民黨立委李貴敏也說，針對貪汙部分，她早在2021年就提出修法納入不得遴選範圍，但全被民進黨封殺；至於經濟犯的部分，若無指涉特定法條，經濟犯的範圍將相當廣，例如洗錢等，罪責應寫清楚，以便明確適用法條。

目前行政院所提修法版本，未將貪汙納入不得參與外役監遴選的範圍，民眾黨團總召邱臣遠質疑是「為權貴預留後路」。他表示，外役監「過得爽、刑期短、假釋快」，遴選當然要更嚴謹，但現行條文空洞的授權規定，讓貪汙犯、重大經濟犯罪者和黑道得以舒適服刑。

民眾黨團副總召賴香伶則批，外役監的濫用是對司法體系公正性的嚴重挑釁，但民進黨政府卻透過各種「技術性干擾」拖延修法，成為了護航不公不義的幫凶。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄昨天說，有關外役監條例的修法，現在社會意見分歧，需要大家集思廣益；民進黨團將在本周遞案，請立法院長游錫堃召集黨團協商，舉行第二次臨時會，並把性平三法、台美廿一世紀貿易倡議、外役監條例都納入議程。

行政院長陳建仁昨表示，行政院去年已將外役監修正條例送立法院審議，前天和總統蔡英文商量，將於下周的臨時會深入討論，但25名立委均提出不同法案、意見分歧。尊重立法院職權，但仍希望修法案可盡快取得共識，通過修法。